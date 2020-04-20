Движение к цели

В Шемонаихинском районе обсудили итоги проделанной в минувшем году работы по Программе развития территории. Всех целевых индикаторов достичь не удалось, но в некоторых сферах наметились существенные положительные изменения.

Район достиг успехов в развитии приоритетных секторов промышленности. Как рассказала руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Альбина Самойлова, по итогам 2019 года объем продукции обрабатывающей промышленности составил 24,5 млрд тенге – 132,1 процента к уровню 2018 года. Увеличены объемы производства растительного масла, готовых кормов для животных, одежды, бумажной продукции.

Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составила 85,7 процента, что соответствует намеченному плану.

– Увеличена доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступностью для людей с особыми потребностями. По итогам 2019 года согласно плану 29 объектов адаптированы и 20 объектов паспортизированы. Проведена адаптация здания школы № 3 им. Ю. Гагарина для учащихся с особыми образовательными потребностями на сумму 8 млн тенге, – пояснила Альбина Самойлова.

В прошлом году 37 жителей района с особыми потребностями обратились за помощью в трудоустройстве. Работа нашлась для 34 из них. А вот с трудоустройством получателей адресной социальной помощи возникли трудности. Из общего количества получателей АСП (848 человек) только 252 оказались вовлечены в активные меры содействия занятости.

Также в районе не удалось добиться снижения доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта. 28,1 процента зданий находятся в плачевном состоянии. Их число должно быть меньше в три раза. Но это не означает, что работа не проводилась совсем. За период действия Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства из 34 домов, требующих ремонта, отремонтировано девять.

Также не удалось увеличить долю объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам. По словам руководителя районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Анастасии Тиц, из 20 несанкционированных свалок узаконен только один полигон ТБО. Он расположен в Шемонаихе.

Напомним, Программе развития территории Шемонаихинского района был дан старт в 2016 году. Ее реализация запланирована до 2020 года включительно.

Кристина Кирдяпкина

Шемонаихинский район