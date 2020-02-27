Две победы за чемпионом

Начался плей-офф ВХЛ. Первые две игры 1/8 финала «Торпедо» проиграло.

Первый же оппонент у подопечных Алексея Ждахина – победитель регулярного чемпионата московская «Звезда». В противостоянии с этим фаворитом усть-каменогорская команда вышла явным андердогом. К сожалению, чуда не произошло.

В первой игре «Торпедо» традиционно пропустило в первом периоде две шайбы подряд, с промежутком всего в две минуты и три секунды. А во втором в ворота Дениса Перевозчикова влетела еще одна. После этого на позиции голкипера произошла замена – на поле вышел Максим Сидоров. Третий период выдался самым напряженным – в самом начале усть-каменогорские хоккеисты меньше чем за пять минут сократили разрыв в счете до минимума, забив два гола подряд. После «Звезда» получила штраф – и игроки «Торпедо» оказались в численном большинстве. Но воспользоваться таким шансом не смогли, более того, «ухитрились» получить шайбу в свои ворота. Итоговый счет первой встречи – 4:2.

Второй матч получился более конкурентным – выяснять отношения команды закончили лишь в овертайме. Алексей Ждахин немного изменил стартовый состав, самое основное заключалось в том, что на позицию вратаря сразу вышел Максим Сидоров. Он держал свой рубеж обороны нетронутым больше половины встречи – первую шайбу в матче забросили на 34-й минуте. «Торпедо» смогло ответить только в следующем периоде. Но после в основное время ни у одной из команд «дожать» оппонента не получилось, и игра перешла в овертайм. Вторую (и победную) шайбу забила «Звезда» на 77-й минуте. Чемпион регулярки повел в серии – 2:0.

По результатам первых двух встреч стало ясно, что «Торпедо» сможет достойно выглядеть на фоне оппонента. Тем более что «Звезда» лучше играет домашние игры, а подопечные Алексея Ждахина хуже играют на выезде. Следующие две игры пройдут в Усть-Каменогорске.

Дмитрий Одинцов