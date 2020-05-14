Две культуры слились воедино

Для истинной любви нет преград. Пример тому – интернациональная семья Рустама Мухамадиева и Алёны Лимберг из Кокпектинского района.

Преподаватель немецкого языка Алена Лимберг – потомок депортированных немцев Поволжья. Для Алены, так же как для представителей других национальностей, проживающих на территории Казахстана, важно сохранять родные традиции, обычаи, язык. И вместе с тем познавать культуру других национальностей, открывая для себя целый мир.

– Так произошло и со мной, когда я встретила своего будущего мужа – Рустама Мухамадиева, казаха по национальности, – призналась Алена Мухамадиева. – Познакомились в автобусе, который ехал в Алматы. Судьбе было угодно, чтобы наши сиденья оказались рядом. Рустам ехал забирать документы из университета, чтобы переводиться в Усть-Каменогорск, а я – для участия в одном образовательном проекте.

По возвращении в Усть-Каменогорск влюбленные уже не расставались. Им было интересно и легко вместе.

– Муж некоторое время работал в «Казахтелекоме», – рассказала Алена. – Но долго трудиться в офисе он не смог, тянуло работать на земле. Потому мы уехали в его родной Кокпектинский район, где Рустам занялся пчеловодством и возглавил крестьянское хозяйство «Алтай балы».

Стоит отметить, что Рустам Мухамадиев добился больших успехов в этом непростом деле, которое требует много терпения и мастерства. Доказательство тому – благодарственные письма, награды и сертификаты, подтверждающие высокое качество их продукции – сладкого золота Востока.

Алена также в некотором смысле вернулась к своим корням, став преподавателем иностранных языков – английского и немецкого. У нее немало профессиональных достижений.

– Создавая интернациональную семью, мы понимали, что наши дети будут черпать основы культуры и традиции из двух источников, поэтому с радостью передаем им то, чего были лишены наши предки, – добавила Алена. – Мы вместе больше десяти лет. Старшей дочери Жасмин семь лет, но она уже потихоньку осознает, что такое национальная идентичность, а крошке Адель – чуть больше года. Мы не стесняемся говорить с детьми на родных языках – казахском, немецком и русском, отмечать национальные и религиозные праздники, готовить народные кушанья. К примеру, на нашем столе нередко можно встретить казахский бешбармак рядом с немецкой кухой. Считаем, что от взаимопроникновения традиций все мы только выигрываем. Нет ничего ценнее мирного неба над головой, взаимоуважения и единства!

После выхода из декрета Алена продолжит преподавать английский язык в малокомплектной школе им. Куйбышева в селе Толагай, куда ей приходится выезжать из райцентра. Также она обучает детей и немецкому языку.

– Интернациональным парам, которые стоят на пороге создания семьи, желаю удачи, – говорит Алена. – Если ваши чувства искренние, то ваша семья пройдет с честью все испытания, станет крепче и дружнее.

Ева Ким

Кокпектинский район