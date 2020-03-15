Два брата – два бойца

История нашего народа полна героических поступков и мужества ее сыновей, великих и отважных подвигов защитников Родины. Великая Отечественная война не стала исключением, в победе над фашизмом роль казахстанского народа неоценима. Война пришла в каждый дом, в каждую семью. И одна из них – семья Родионовых.

Константин и Николай Родионовы, уроженцы Глубоковского района, доблестными бойцами прошли всю войну – до самой Победы. Сегодня их родные, бережно храня собранные по крупицам подробности боевого пути героических предков, с гордостью делятся воспоминаниями о них.

Родились и выросли будущие защитники Отечества в селе Предгорном, где сливаются реки Красноярка и Иртыш. Их отец Константин Леонтьевич Родионов воевал в Первой мировой войне, или, как ее еще называли, империалистической. Часто рассказывал, как видел последнего российского царя Николая II, когда стоял в карауле во время службы. Позже ему пришлось воевать против белогвардейцев.

Слушали сыновья рассказы отца и не подозревали, что теми же дорогами войны пройдут и они в Великую Отечественную. Тогда, как и многие мальчишки, братья грезили о небе, мечтали стать летчиками. В 1940 году у них появилась возможность воплотить мечты в реальность – военкомат проводил набор в лётные школы. Константин поступил в Ташкентскую высшую авиационную школу, а Николая, который был младше брата на год, взяли в Семипалатинский аэроклуб. Когда началась вой-

на, их в группе комсомольцев направили работать на Новосибирский военный завод.

Воинский путь у Родионовых сложился по-разному: Николай бил врага на земле, Константин – в воздухе.

Освобождать Родину от немецко-фашистских захватчиков Николай отправился не колеблясь в ноябре 1941 года, приписав себе лишние полгода к возрасту. Шел он теми же тропами войны, что и его отец. Вспоминает особенно тяжелые бои под Уманью, Будапештом. Дошел пехотинец до самого Берлина. Получил тяжелое ранение в 1945 году. Рассказывал, что не попал в плен к фашистам по счастливой случайности – был без сознания.

«Лежу на поле боя, – делился своими воспоминаниями с маленькими племянницами Николай, – слышу, как фашисты проходят и добивают раненых. А у меня из головы и груди кровь хлещет. Они, наверное, решили, что я уже убит, и стрелять в меня не стали. Очнулся, когда они, пройдя мимо меня, ушли далеко вперед. Слышал только выстрелы – добивали моих товарищей. И опять потерял сознание. Пришел в себя через 42 дня в госпитале, после двух операций. Жизни во мне на волосок осталось, правую сторону тела парализовало. Но я решил во что бы то ни стало бороться, чтобы встать на ноги и мстить фашистской нечисти. Воевать… А сам еле жив. Каждую свободную минуту разминал, массировал левой рукой мышцы правой стороны, пытался встать. Терял надежду, бился в истерике, плакал, но встал!»

– Под сердцем у него остался осколок. Всю оставшуюся жизнь, когда он в аэропортах проходил досмотр перед посадкой в самолет, раздавался звон, указывающий на металл. Приходилось ему рентгеновские снимки возить с собой, – рассказывают его родные.

В мирное время Николай Константинович Родионов окончил высшую юридическую школу, а позже – КазГУ в Алма-Ате. После учебы служил в КГБ. На пенсию ушел в звании полковника. Последние годы он был прикован к постели, боролся с болезнью. Не любил вспоминать войну, которая даже после Победы унесла много близких, любимых. Скончался он в 2010 году в возрасте 86 лет.

Константин Константинович вернулся с фронта не сразу после Победы… С июня 1944 года в звании младшего лейтенанта служил штурманом корабля

I Гвардейского бомбардировочного авиационного Брянского Краснознаменного полка.

В ноябре 1947-го под Кёнигс-

бергом он получил тяжелое переохлаждение. Аэродром находился ниже плотины, которую разбомбили немцы. Вода стала заливать все вокруг. Летчики почти вплавь по ледяной воде добрались до самолетов и подняли машины в небо. За подвиг, проявленный при исполнении воинского долга, Константин Константинович был удостоен медали «За отвагу».

Естественно, после этого вылета он очень сильно простыл, тяжелое воспаление легких перешло в туберкулез. Вылечить его не смогли ни в одном госпитале – ни во время войны, ни после. В то время медицина была бессильна против этой болезни. В сентябре 1948 года в возрасте 24 лет он умер, его похоронили в родном селе.

…Герои Отечественной войны вечно живут в нашей памяти, в наших сердцах независимо от того, находятся ли они сегодня в строю или нет. Они всегда с нами и всегда будут живым примером, призывом к действию и благородной борьбе за жизнь человека.

Светлые, радостные, хоть и наполненные горьким дымом пожарищ, майские дни 1945 года, дни Победы, не забудутся никогда.

Бахыт Сарсембаева