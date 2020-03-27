Да здравствует мыло душистое!

В Курчатове в целях профилактики усилены санитарно-гигиенические мероприятия.

В городе физиков-ядерщиков в соответствии с протокольным решением акима области

Даниала Ахметова начата работа депутатов областного маслихата совместно с представителями системы здравоохранения по разъяснению вопросов профилактики коронавируса.

По словам спикеров, лучшая профилактика – усиление санитарно-гигиенических мероприятий. Немалый вклад вносит в эту работу Курчатовское городское управление охраны общественного здоровья.

Ева Ким

Курчатов