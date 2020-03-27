Да здравствует мыло душистое!

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В Курчатове в целях профилактики усилены санитарно-гигиенические мероприятия.

Да здравствует мыло душистое!

В городе физиков-ядерщиков в соответствии с протокольным решением акима области
Даниала Ахметова начата работа депутатов областного маслихата совместно с представителями системы здравоохранения по разъяснению вопросов профилактики коронавируса.

По словам спикеров, лучшая профилактика –  усиление санитарно-гигиенических мероприятий. Немалый вклад вносит в эту работу Курчатовское городское управление охраны общественного здоровья.

Ева Ким

Курчатов

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