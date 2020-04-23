Да будет Интернет!

Жителей села Елтай Урджарского района обеспечат скоростным Интернетом.

По словам акима Урджарского района Нуржана Токсеитова, в социальных сетях к нему обратились жители села Елтай, пожаловавшись на низкую скорость интернет-соединения на территории сельского населенного пункта. Это создает ощутимые неудобства для школьников, проходящих обучение дистанционно.

– Как оказалось, в настоящее время не у всех сельчан есть возможность полноценно пользоваться Интернетом. Дело в увеличении количества пользователей сети Интернет в связи с введением на территории страны режима чрезвычайного положения, – отметил Нуржан Токсеитов. – Прошу жителей проявить спокойствие.

Проблему собираются решить в июле текущего года. К этому времени запланировано подвести к селу сеть мобильной связи 3G или 4G. До этого момента глава района обещает детально рассмотреть план обеспечения сельского населенного пункта широкополосным Интернетом.

Ания Есмухамет

Урджарский район