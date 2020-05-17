Даёшь хоккей!

Усть-каменогорский Клуб любителей хоккея отметил 10-летний юбилей.

Общественная организация была создана 4 мая 2010 года по инициативе болельщиков хоккея с шайбой. Состав Правления КЛХ также был избран почитателями этого вида спорта на общем собрании. В результате в числе членов Правления оказались люди не понаслышке знающие проблемы хоккея – В. К. Цыганов, А. П. Злотников, В. П. Кириченко, Ю. П. Тархов, Д. Г. Корешков, А. Н. Красильников и многие другие. Председателем был избран Геннадий Корешков.

Как сообщается на официальном сайте ХК «Торпедо», Правление клуба активно занималось развитием детско-юношеского, любительского и ветеранского хоккея, организацией внешкольной работы в дворовых клубах с детьми на спортивных площадках, включая проведение соревнований «Жұлдызша» (бывшая «Золотая шайба»), а также решением других важных задач.

– Клубом любителей хоккея Усть-Каменогорска проведена работа по пропаганде хоккея с шайбой как брендового вида спорта для нашего города, а главное – это возрождение детского массового хоккея, – отмечает пресс-служба ХК «Торпедо». – Делалось все, чтобы растопить лед равнодушия при решении практических вопросов, таких как заливка льда, организация тренировок и соревнований с привлечением ветеранов хоккея, приобретение хоккейной формы.

Раньше существовала добрая традиция шефства предприятий и организаций над детскими учреждениями, школами, дворовыми клубами. Также осуществлялась помощь дворовым хоккейным командам в поиске сторонних спонсоров для оснащения катков и обеспечения юных спортсменов необходимой амуницией.

Только за первый год работы по инициативе КЛХ обновили фасад здания и установили стелу у Дворца спорта, состоялось торжественное открытие Ледового модуля на базе школы-лицея № 11 и Детско-подросткового клуба им. Б. Александрова на базе средней школы № 31, возрожден турнир по хоккею с шайбой на приз «Золотая шайба».

По сей день Клуб любителей хоккея является организатором традиционного ежегодного турнира по хоккею с шайбой среди ветеранов и любителей, посвященного памяти Бориса Александрова.

Гульжан Естаева