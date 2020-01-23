Даты и факты

О неизвестных фактах биографии Абая Кунанбаева рассказали в Курчатове.

В опубликованной статье Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке» сказано о том, что книги мыслителя должны быть в каждом казахстанском доме. Библиотекари города физиков-ядерщиков буквально отнеслись к этому призыву, открыв книжную выставку для курчатовцев.

– В наукограде начата подготовка к празднованию юбилея великого сына казахского народа, – говорит руководитель отдела внутренней политики Светлана Кайдарова. – Так, в целях расширения кругозора, духовного развития и предоставления познавательной информации в Центре обучения языкам организованы книжная выставка и показ документального фильма об Абае Ólmeıtuǵyn artynda sóz qaldyrǵan.

На выставке представлены книги про Абая Кунанбаева и его произведения. Участники мероприятия получили много полезной информации от просмотра документального фильма, узнав даже о неизвестных фактах биографии казахского поэта.

Ева Ким

Курчатов