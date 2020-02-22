В международном общественном фонде «Кетбуха-Толегетай» в областном центре определили горизонты своего участия в пропаганде наследия Абая в год юбилея поэта. Первым шагом в этом направлении стало обсуждение интересной работы местного автора А. Каримова, озаглавленной им «Созвучие: Гёте, Лермонтов и Абай» (на казахском языке).

Представляя свою работу, автор счел необходимым остановиться на истории переводов на русский язык известного стихотворения И. В. Гете «Ночная песня странника». В разное время это делали поэты, представляющие собой, можно сказать, весь цвет русской поэзии – В. Брюсов, И. Анненский, Б. Пастернак и, конечно,

М. Лермонтов. Эти переводы, как и сам шедевр Гёте, стали предметом пристального внимания известных русских исследователей. Как считает

А. Каримов, они оценивали их с точки зрения адекватности переводов оригиналу по эмоциональному фону, метрической форме стиха и т. д. Даже при самых строгих критериях этих оценок настоящей жемчужиной признан перевод

М. Лермонтова.

Изучив богатейший материал о жизни и творчестве гения мировой поэзии И. Гёте и историю переводов его поэтической миниатюры в восемь строк, Айбек Каримов находит совершенно новую и, надо сказать, неожиданную точку, из которой, по его мнению, четко просматривается созвучие духовных позывов, потребностей автора миниатюры, признанной настоящим шедевром, и ее переводчиков на русский и казахский языки – М. Лермонтова и Абая Кунанбайулы (с русского).

СВЕТ ПОЭТИЧЕСКОЙ МИНИАТЮРЫ

«Ночная песня…» написана в 1780 году. Многие исследователи прошлого и современности считают, что И. Гёте коротко и четко сумел отразить в ней контраст между умиротворенной ночной тишиной и собственным эмоциональным состоянием, угнетенным суетливой дворцовой жизнью, где в эту пору автор состоял на службе.

Айбек Каримов, в принципе, не опровергая этого взгляда, отправной точкой своей работы принимает мнения современных авторов о слиянии европейской и русской мысли с восточной в минувших веках, согласно которым объектом вдохновения для многих творческих личностей, кроме новых ощущений от восточного образа жизни, восточной литературы или искусства, послужила религия ислам. По его мнению, в большей степени этому слиянию обязано появление на свет поэтической миниатюры И. Гёте.

Из работы, представленной на обсуждение, мы узнаем, что проблемами мироздания, основополагающими принципами единобожия Иоганн Гёте начал интересоваться с шести лет. В дальнейшем, владея несколькими иностранными языками, он знакомится с трудами ряда известных философов. В том числе – об исламском мире и, в частности, о жизни пророка Мухаммеда. Так, в своей работе «Поэзия и правда» признается, что к мусульманскому пророку относится с уважением и доверием.

В процессе собственного перевода отдельных песен (аятов) ряда частей (сур) Корана, который признавал самой Великой Книгой, Гёте обращает внимание на особенности форм передачи текста, выразительность, емкость и красоту языка, точность выводов и широту философских смыслов. Вдохновленный этими впечатлениями, продолжает работу над переводами текстов из Корана, где природа и природные явления выступают в качестве знамений Творца, которые даны для того, чтобы человек всегда помнил о своем месте в окружающем мире и в целом Мироздании.

СЗЫВАЯ В ОБЪЯТИЯ ДРУЖБЫ

В этом отношении характерна «Песнь о Магомете». Речь в ней о «горном ключе», «выбежавшем из скалы», мощь которого «духи неба вспоили». И он в конечном счете превращается в реку «…сзывая все ручьи в объятия дружбы». В «Песни…» имя Мухаммеда присутствует лишь в ее названии, но понятно читателю, что речь в ней идет о вере, которую он принес людям, сзывающей всех их в объятия дружбы.

Айбек Каримов рассказывает о планах Гёте написать пьесу о ночных бдениях Мухаммеда в поиске субстанции, сотворившей этот вечный и бесконечный мир, по этой причине достойной поклонения. Но ни одно из небесных тел не могло отвечать этим требованиям, поскольку каждое из них могло как появляться, так и исчезать. Поиски же самого поэта истоков религии ислам, на взгляд нашего автора, дали повод ему обратиться к суре «Ад-Духа», 2-й стих которой звучит так: «Клянусь ночью, когда она успокаивается (или покрывается мраком)».

Так, из симбиоза собственных впечатлений поэта от ночной природы и горных вершин и коранической суры, которая углубила и дала новое направление этим впечатлениям, по мнению А. Каримова, могла родиться «Песня…»

И. Гёте. Кстати, в своей книге А. Каримов дает переложение в стихотворной форме суры «Ад-Духа», вдохновившей

А. Пушкина, вошедшей в его серию стихов под общим наз-ванием «Подражание Корану».

Рассказывая обо всем этом, Айбек Каримов ставит вопрос: что помогло М. Лермонтову создать самый лучший перевод «Песни…»? Сам автор причину этого видит, помимо всего прочего, в том, что русский поэт в своем духовном поиске прошел тот же путь, что и Гёте. Еще в детстве с помощью бабушки учил Евангелие. В годы учебы в Москве под влиянием друзей из восточных окраин России ознакомился с Кораном. Желание глубже вникать в восточную культуру подвигло его учить фарси, арабский и некоторые тюркские языки. Служба на Кавказе, пропитанном духом восточного образа жизни и исламской культурой, также не могла пройти бесследно. Все это в совокупности способствовало появлению у немецкого и русского поэтов такого созвучия душ в восприятии внешнего мира и его внутренних скрытых смыслов.

М. Лермонтову удалось глубже других погрузиться в потаенный смысл шедевра Гёте.

Что касается Абая, будь то его поэзия или «Слова назидания», всюду красной нитью проходит тема отношений человека с природой, с Богом, Творцом Земли и Небес, проблема постоянного совершенствования, чтобы жить в гармонии с окружающим миром. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Абай смог погрузиться в глубинный смысл обсуждаемого стихотворения, и в его переводе «Ночной песни странника» на казахский язык мы видим еще один шедевр, адекватный оригиналу.

Активисты международного общественного фонда «Кетбуха-Толегетай», ученые-филологи, педагоги, духовные лица наметили направления работы в год 175-летия Абая по пропаганде его наследия среди населения, преимущественно среди молодежи.

Шакерхан Азмухамбетов