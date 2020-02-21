Губки бантиком, бровки домиком

Сонное личико, милая улыбка, крохотные ручки и ножки… Все родители хотят сохранить в памяти образ появившегося на свет чуда. Именно фотография помогает запечатлеть радостные мгновения.

Начало детской фотографии положил австралийский фотограф Анна Геддес. На основе ее снимков были созданы открытки, которые быстро разлетелись по всему миру. Сейчас во многих странах Европы и Америки фотографы новорожденных являются сотрудниками клиники и снимают младенцев в первые часы после рождения.

Если за рубежом это направление искусства пользуется популярностью, то у нас оно только начинает развиваться. В Усть-Каменогорске первооткрывателем newborn-съемки и основателем студии является Наталья Бардадынова.

Несколько лет она проработала в одной из крупных промышленных компаний города. Но потом ее внимание привлекла фотография. Это увлечение переросло в хобби, а позже подтолкнуло заняться съемками на профессиональном уровне. Изначально в роли моделей выступали взрослые, но очень быстро девушка поняла, что хочет помогать сохранять в памяти нечто ценное и неповторимое.

– Со мной произошла не совсем стандартная ситуация, – поделилась Наталья. – Обычно newborn-фотографами становятся люди после рождения ребенка, у меня сложилось наоборот. Я занялась фотографией до появления сына и смело всем говорю, что окружение малышей и их энергия меня зарядили и помогли этому чуду случиться в моей жизни.

Свою первую фотосессию она вспоминает с улыбкой: «Съемка проходила в таком формате: мама покормила, положила – фотограф щелкнул, потом реквизит заменили, малыша покормили – фотограф щелкнул». Наталья признается, что очень волновалась в тот момент, поскольку не было материнского опыта, а опираться в таком деле на теорию недостаточно. Поэтому она решила серьезно изучить процесс съемки новорожденных. В мае 2015 года прошла обучение у канадского фотографа. За первым мастер-классом последовал второй и третий, и… 15-й, в том числе по съемке беременных.

– Когда у меня возникали вопросы, консультировалась с неонатологом, – рассказала фотограф. – Мы разбирали, какая поза малышу подойдет и даже будет полезной, а какая – нет. Чем объясняется, что предпочтительно снимать именно до 14 дней? В течение двух недель ребенку наиболее привычны те позы, в которых мы его фотографируем, потому что до рождения он девять месяцев находился в таком положении внутриутробно.

Сначала Наталья снимала только новорожденных, обычно на 9–12 день, сейчас – детей до года. Также мамы, чьих малышей она уже фотографировала, вдохновили ее на проект «Мои первые 12 месяцев». То есть каждый месяц она встречается с ребенком и делает одинаковые кадры, а на день рождения модели выпускает фотокнигу. По аналогии с этим проектом родился новый – съемка беременных девушек в течение девяти месяцев.

– У каждого детского возраста свои нюансы, – отметила фотограф. – В три месяца дети податливые – где положил, там и взял, в шесть месяцев они уже уползают из кадра, а в год – убегают (улыбается). За это время я уже научилась подстраиваться под малыша.

Интересно, что для каждой модели можно подобрать наряд на любой вкус и цвет. Все зависит от выбора родителей и полета фантазии фотографа. Например, если они любят путешествовать или папа играет в хоккей, или мама занимается рукоделием, то можно сделать съемку тематической.

– Все кроватки, корзины, наряды всех цветов для мальчиков и девочек, веночки, шапочки и так далее предоставляю я, – добавила девушка. – Единственное, перед съемкой мы обсуждаем цветовую гамму, запрашиваю информацию о метриках малыша. Чаще всего заказчики говорят, что доверяют мне в выборе наряда, тогда моя фантазия порхает. Ведь хочется попробовать что-то новое и необычное. При этом на первом плане всегда малыш, а все остальное служит только фоном.

При фотосъемке учитывается время года, в которое появился ребенок. По словам Натальи, в зимний период актуальны новогодние образы, теплые и мягкие наряды. Весной гармонируют нежные оттенки с яркими цветами. Осень – золотой сезон, где для создания настроения добавляются листва, грозди рябины и т. д.

– Никогда не делю цветовую гамму по половому признаку, – подчеркнула фотограф. – Смело снимаю мальчиков в желтых и зеленых оттенках, девочек – в голубых. Ткани использую натуральные, реквизит приобретаю в специальных магазинах. После каждой фотосессии все наряды, фоны стираются гипоаллергенным порошком и обрабатываются паром.

Отметим, что весь процесс проходит в newborn-студии Натальи Бардадыновой, которая, кстати, первая и пока единственная в Усть-Каменогорске оказывает профессиональные услуги по съемке новорожденных. До создания собственного творческого уголка девушка устраивала выездные съемки. Со временем возить весь реквизит с собой стало нереально, поэтому она задумалась об открытии студии. Ведь проще родителям принести 3,5 килограмма счастья, чем фотографу – все оборудование.

– Студию открывала отчасти с позиции мамы, то есть куда бы я хотела и могла привезти ребенка для съемки, чтобы было комфортно и гигиенично, – поделилась она. – Поэтому решила, что это будет обычная квартира со всеми удобствами, пере-

оборудованная под студию. Здесь две зоны. Первая предназначена для съемок, вторая – для родителей, они могут отдохнуть, попить чая. Также здесь есть столик для пеленания и прибор для обеззараживания помещения.

Наталья признается,

что на создание таких теплых по атмосфере снимков ее вдохновляют семьи, она заряжается от той любви, которую они излучают.

– В памяти остается скорее не сама съемка, а участники, – отметила девушка. – Так, например, моей первой модели уже исполнилось пять лет. Особый отпечаток оставляют большие семьи. В прошлом году очень многие приходили на фотосессию четвертого ребенка. Недавно была семья, которая пригласила на съемки новорожденной бабушек и дедушек. Это для меня тоже большой опыт.

За годы своей работы фотограф ни от одного из родителей или родственников, которые сделали съемку, не услышала, что они пожалели. Наоборот, со многими она дружит, ее приглашают на дни рождения. Некоторые даже шутят, что Наталья мотивирует их на рождение еще одного ребенка.

– Съемка новорожденных – уникальный вид творчества, ведь ее невозможно повторить, – резюмировала она. – Например, если мы не довольны свадебной фотоссесией, то можно снова надеть платье, сделать прическу и позвать специалиста. С фотосъемкой малыша такой вариант невозможен, важно поймать время, когда сделать эти драгоценные кадры.

Татьяна Кравченко