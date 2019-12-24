В Усть-Каменогорске прошел открытый чемпионат ВКО «Грация Востока» по художественной и эстетической групповой гимнастике.

Это ежегодное традиционное мероприятие. Первое соревнование прошло в 1992 году под руководством легендарной гимнастки и наставницы Лилии Кузьминой. С каждым годом чемпионат обретает новые масштабы. Если в прошлом году в нем участвовало около 200 гимнасток, то в этом году выступали уже 300 спортсменок.

Помимо хозяев площадки за победу усердно боролись спортсменки из Актау, Нур-Султана, а также Акмолинской области. Юные «художницы» от пяти до 16 лет демонстрировали на ковре свое мастерство, грацию, артистичность и костюмы невероятной красоты.

Одним из нововведений соревнований стала эстетическая групповая гимнастика. В этом виде девочки выступают только в группах, поэтому в ней оценивается синхронность исполнения и сложность отдельных элементов.

– В последние годы в Казахстане это направление набирает все большую популярность, и мы решили привнести это новшество в наш регион, – сообщила старший тренер ВКО по художественной гимнастике Анара Жантасова.

Художественная гимнастика – это сложный вид спорта, где требуется усердная подготовка, умение управлять своими эмоциями и колоссальное терпение.

– У нас ежедневные тренировки по 3,5 часа, – сказала тренер Светлана Крылова. – Большое значение на соревнованиях имеет настрой. Все волнуются, и важно взять себя в руки.

В художественной гимнастике Восточно-Казахстанская область всегда занимает лидирующие позиции в стране. Популярность этого вида спорта растет из года в год. Залы художественной гимнастики собирают все больше девочек, которые мечтают представлять свою страну на Олимпийских играх.

Мария Третьякова

Дмитрий Франчук