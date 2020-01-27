Готовься к паводкам зимой

В Усть-Каменогорске подтоплениям подвержено 1965 жилых домов.

Во избежание паводковых ситуаций в весенний период специалисты УЧС совместно с акиматом областного центра начали объезд опасных участков. К таким районам относятся поселки Меновное, Ахмирово, Красина, микрорайон Согра и дачные сообщества.

Работа направлена на оценку эффективности запланированных противопаводковых мероприятий.

– По итогам объездов определен приоритет задач на выполнение текущих мероприятий: уборка и вывоз снега, а также очистка труб, – резюмировала пресс-секретарь УЧС Усть-Каменогорска Марина Лискова.

Валентина Мусевич