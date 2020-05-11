Готовы дать отпор

Ученые медицинского университета Семея совместно с медицинским сообществом региона разработали методические рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

Специалисты собрали и обобщили весь мировой и собственный опыт по борьбе с опасным вирусом. Аналогов нет в Казахстане, поэтому семейские ученые выложили научную работу в открытый доступ – ее можно найти на официальном сайте университета. В методичке около 20 разделов. На сайте также размещены видеоматериалы.

– Наши ученые смогли собрать весь мировой и собственный опыт. Мы проанализировали различные методы лечения коронавирусной инфекции. Также даны рекомендации по реабилитации пациентов. Для практикующих врачей рекомендации удобны в работе, так как они смогут узнать, с чем предстоит столкнуться и как избежать той или иной проблемы, – рассказал председатель правления НАО «МУС» Ерсин Жунусов. – Нами изучен опыт Уханя и Южной Кореи. Все их публикации переведены на русский язык.

Над разработкой методических рекомендаций ученые работали на протяжении трех месяцев. И даже успели использовать их на практике. Так, удалось вылечить от коронавирусной инфекции 61-летнего жителя Семея, который выписался неделю назад. При этом врачи в буквальном смысле боролись за жизнь пациента. Почти две недели он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Научный труд не остался незамеченным в медицинском сообществе. Методическими рекомендациями уже воспользовались медики Кыргызстана и Башкортостана.

Флора Левина