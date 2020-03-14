Готовность номер один

В настоящий момент случаев заболевания коронавирусом в ВКО не зарегистрировано.

Несмотря на это, все государственные ведомства региона готовы к экстренному реагированию в случае его выявления. Об этом сообщил заместитель акима области Алишер Мархабат на пресс-конференции, главной темой которой стал вопрос недопущения распространения коронавируса в регионе. В работе также приняли участие руководители управлений здравоохранения, образования, культуры, архивов и документаций, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, Департамента охраны общественного здоровья.

Спикеры сообщили о складывающейся в области ситуации и мерах реагирования, предусмотренных в случае вспышки коронавируса. На территории Восточного Казахстана создан региональный штаб, который возглавляет аким области Даниал Ахметов, проводится комплекс профилактических мероприятий.

Как рассказал руководитель управления здравоохранения Ильяс Мухамеджан, в регионе на двухнедельный карантин были госпитализированы 69 человек, из них выписано 64 человека. Пятеро пациентов находятся на обсервации.

Главный врач области заверил, что в Восточном Казахстане имеются все запасы медицинских препаратов и дезинфицирующих средств. Медперсонал готов к различным вариантам развития событий. Разработан соответствующий алгоритм действий при выявлении случаев коронавирусной инфекции. В настоящий момент имеется 500 инфекционных коек, при необходимости будут дополнительно развернуты еще 413, подготовлено 600 провизорных коек, 2505 обсервационных.

Медицинские организации области обеспечены средствами индивидуальной защиты на два месяца, в наличии противовирусные препараты с постоянным восполнением неснижаемого запаса.

Руководитель управления образования Сайрангуль Жумадилова отметила, что в учебных учреждениях усиливаются эпидемиологические меры, проводится дезинфекция во всех организациях образования. Приостановлены олимпиады и конкурсы.

Местные исполнительные органы осуществляют мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары по 19 наименованиям, утвержденным Постановлением Правительства РК. В сравнении с прошлой неделей роста цен на социально значимые продовольственные товары не зафиксировано.

Вместе с тем, в случае необоснованного роста цен на эту категорию товаров государственными органами будут приниматься меры в соответствии с законодательством в сфере защиты конкуренции.

В ходе пресс-конференции чиновники заверили, что запасы социально значимых продовольственных товаров на складах производителей, оптовых реализаторов и торговых сетей имеются в достаточном количестве.

В завершение встречи заместитель акима области Алишер Мархабат попросил жителей Восточного Казахстана сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

– Сейчас в социальных сетях и мессенджерах публикуется очень много недостоверной информации. Мы просим всех использовать подтвержденные и актуальные данные из официальных источников. Напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Всю информацию можно посмотреть, проверить на сайтах центральных государственных органов и местной исполнительной власти. Ситуация находится на контроле у акима области Даниала Ахметова, – заключил Алишер Мархабат.

Дарья Антон