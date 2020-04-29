Город, не похожий на другие

С наступлением весенне-летнего периода в Семее возобновились работы по благоустройству.

Как рассказал руководитель отдела ЖКХ Амантай Утельбаев, озеленение центральной площади начнется в мае.

– Уже прошёл конкурс по содержанию площадей. В этом году будут также посажены цветы и газоны, – уточнил руководитель отдела ЖКХ. – Сейчас завозят грунт для посадки цветов. Предусмотрены работы по благоустройству площадей Абая и Ауэзова. Будут благоустроены набережная в первом микрорайоне, прилегающая к строящейся мечети территория. Решается вопрос с финансированием.

Обновленным встретит 75-ю годовщину Великой Победы одноименный парк. До конца апреля здесь будут проведены реставрационные работы.

– По скверу Победы мы наметили ряд мероприятий, которые планируем завершить до конца апреля. Постамент, расположенный в сквере, выложили из мрамора, «Чаши слёз» полностью отреставрированы, ведётся работа по укладке тротуарной плитки. Мемориал Вечного огня также выложили из мрамора. Кроме этого, в парке будут установлены новые скамейки и урны. Работа завершится к концу апреля, – сообщил Амантай Утельбаев.

Центральный парк, который был закрыт на реставрацию еще в прошлом году, откроется нынешним летом. Сейчас идут работы по установке оборудования, предусмотренного проектом.

От улицы Чайжунусова до ул. Ибраева протянется ещё одна пешеходная зона. На данный момент проект находится на стадии конкурса. Кроме того, в этом году в Семее начнется модернизация сети уличного освещения. Средства на эти цели инвестирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

– Все конкурсные процедуры на сегодняшний день уже завершены. Скоро начнётся составление ПСД на каждую улицу: где требуется замена столбов, где необходимо заменить провода или лампочки. Обновления коснутся 136 улиц нашего города, – рассказал руководитель городского отдела ЖКХ.

На центральных улицах Семея планируется замена более четырёх тысяч лампочек на светодиодные. Проект будет реализован в течение двух лет.

Флора Левина

Семей