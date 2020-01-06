Горки в городке

Торжественное и яркое открытие снежного городка прошло в селе Ново-Ахмирово.

В военном городке было организовано и проведено грандиозное мероприятие «Ертегілер әлемі», посвященное открытию снежного городка, который был построен при поддержке командира войсковой части 27943 имени Героя К. Кайсенова подполковника Ержана Мейрманова.

Высокие ледовые горки, Дед Мороз, Снегурочка и множество других сказочных персонажей из снега украсили населенный пункт военнослужащих.

На возведение городка потратили более тысячи кубометров снега. Вход на площадку бесплатный.

– Хотелось, чтобы дети могли окунуться в мир волшебства, доброты. Источником вдохновения для строителей ледового городка послужили детские сказки, – отметил заместитель командира по воспитательной и идеологической работе майор Абзал Таждинов.

При участии службы по организации работы с членами семей военнослужащих для гостей была организована веселая концертная программа с танцами и песнями, конкурсами и играми. Так, в конкурсе на лучшую елочную игрушку и лучший маскарадный костюм приняли участие около 150 детей. Все они получили сладости, игрушки, а финалисты награждены подарками от командира вой-сковой части.

– Спасибо за великолепный праздник! – поблагодарила одна из участниц, Майра Исакова. – Он потрясающий. Все, кто причастен, такие молодцы!

Ева Ким

Фото из открытых источников