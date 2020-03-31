Горели желанием победить

В связи с угрозой распространения коронавируса Казахстанская федерация хоккея приняла решение приостановить на территории страны проведение матчей любого уровня. Не стал исключением открытый чемпионат РК, несмотря на то, что розыгрыш плей-офф уже стартовал. Каковы могли бы быть итоги сезона для команды «Алтай Торпедо», если бы не введенные ограничения?

Выступление команды в сезоне и в матчах плей-офф оценил главный тренер «Алтай Торпедо» Виктор Богатырёв.

– Если говорить в целом о сезоне, то регулярный чемпионат мы провели ровно, – отметил он. – Готовили команду именно к матчам плей-офф, где идет борьба за медали. Считаю, что наша команда очень хорошо к нему подготовилась и «Бейбарыс» мы бы одолели. Как минимум замахнулись бы на бронзовые медали.

– В плей-офф на первый план выходит надежность в обороне. Изменилась ли подготовка команды с учетом этого фактора?

– Конечно, в плей-офф успешно играет команда с сильной обороной, и мы уделяли особое внимание этому компоненту. Но не забывали и о том, что нужно атаковать. Несмотря на то, что у нас молодая команда, в матчах с «Бейбарысом» было видно наше превосходство. Ни в чем не уступали опытному сопернику, ребята боролись до конца.

– В межсезонье состав «Алтай Торпедо» пополнило немало новых молодых хоккеистов. Заметен ли прогресс в их игре?

– В команду пришли ребята 1998 года рождения, они впервые играли против взрослых и опытных мастеров, не говоря уже о том, что это был первый в их карьере плей-офф такого уровня. Прогресс в их игре очевиден, хотя мы отбирали в команду тех, кто был на лидирующих позициях в командах МХЛ-Б. В «Алтай Торпедо» мы лишь дали толчок, чтобы они доросли до уровня Высшей хоккейной лиги. Думаю, что среди них есть ребята, которые смогут пробиться в ВХЛ.

– На Кубке Казахстана Андрей Шутов был запасным вратарем, а затем практически без замен отыграл весь сезон. Как оцените его игру?

– Если честно, то вначале сезона мы не предполагали, что Андрей может так сыграть. Он блестяще проявил себя во всех компонентах и стал открытием сезона. В сезоне я Андрея не особо хвалил, а сейчас могу сказать, что отыграл он на отлично. Убежден, что он может быть основным вратарем в «Торпедо» и играть в ВХЛ на постоянной основе.

– Не было опасения, что при таком интенсивном режиме возможен спад в игре?

– Конечно, был риск получения травм, но заметьте, что ни один из игроков команды не ослабил игру, а значит, ребята подготовились к сезону должным образом. Были тренировки и в тренажерном зале, и на льду, то есть команда постоянно поддерживала хорошую физическую и игровую форму.

– Два года назад вы являлись главным тренером «Алтая» и хорошо знаете уровень МХЛ. Был ли разговор с Олегом Болякиным по кандидатам из «Алтая» в «Алтай Торпедо»?

– Да, но не хотелось бы преждевременно оглашать фамилии хоккеистов. По регламенту мы должны иметь в заявке молодых игроков, поэтому обязательно будем привлекать ребят из «Алтая».

– Чем будут заниматься хоккеисты «Алтай Торпедо» теперь, когда отменены матчи и тренировки?

– В силу чрезвычайного положения, объявленного в Казахстане из-за угрозы распространения коронавируса, хоккеисты разъехались по домам. Мы поблагодарили ребят за сезон и хотели бы сохранить этот состав. У нас подобрался дружный коллектив. За сезон хочу сказать им большое спасибо!

Автор Камила Ботагамитова

Фото пресс-служба ХК «Торпедо»