Главный экспонат

Музей казахстанского футбола в Семее пополнился новыми экспонатами.

В Музее казахстанского футбола, расположенном на стадионе «Спартак», прошла презентация новых экспонатов.

Теперь его экспозицию украшают мяч с автографами команды «Елимай» 2002 года, именная футболка легендарного игрока «Кайрата» Тимура Сегизбаева, которую музею подарила семья самого футболиста. Есть презенты и из Нур-Султана. Мастер спорта СССР игрок целиноградского «Целинника» 70-80-х Владимир Павлюк, ныне специалист Департамента детско-юношеского футбола Казахстанской федерации футбола, подарил уникальный мяч с автографами игроков «Целинника» 1991 года, а также книгу «От «Динамо» до «Жениса» с подписями многих известных игроков. Начальник Департамента сборных национальных команд КФФ Иван Азовский – игровую футболку защитника сборной Казахстана Сергея Малого.

Посетители музея могли проследить эволюцию формы сборной Казахстана. На презентации представлена форма сборной середины нулевых. Ее, так же как и свой тренировочный свитер, подарил двукратный чемпион Казахстана в составе «Елимая» Константин Фриденталь.

Обрели свое место и бутсы рекордсмена казахстанского футбола Андрея Пинчукова (833 матча и 71 гол). Их передал музею один из его друзей, Фархад Бикметьев, команда которого является лидером городского футбола Семея. Экс-директор стадиона «Восток», ныне спортивный обозреватель газеты «Устинка+» Валерий Чернов из Усть-Каменогорска передал музею коллекцию программ, газет и вымпелов.

Пополнилась и фотогалерея. Появились архивные фото из Центрального государственного архива КФДЗ (Алматы) и Центра документации новейшей истории (Семей), фотоработы Юрия Беккера (Алматы). Одним из авторов современных фотоснимков является спортивный фоторепортер Владимир Шаповалов из Нур-Султана, который запечатлел историческую победу команды «Астана» над командой «Манчестер Юнайтед».

Музей открылся в 2017 году. Основная часть экспонатов была передана из личной коллекции основателя музея, спортивного журналиста Станислава Сарсекова. Постепенно фонд музея пополнялся. Болельщики, родственники и друзья футболистов, экс-игроки отдавали в дар музею личные вещи, фотографии, награды.

Одним из них был экс-рефери ФИФА Александр Борисов, ныне инспектор Казахстанской федерации футбола и исполнительный директор Ассоциации футбола в Семее. Он передал в музей мяч с финального матча чемпионата Азии среди юношей между командами Омана и Таиланда, который прошел в Чиангмае в октябре 1996 года. При каждой возможности он старается пополнить экспозицию музея новыми экспонатами.

Один из лучших бомбардиров в истории семипалатинской команды и экс-капитан «Елимая» Сергей Вишняков передал всю свою коллекцию медалей из эпохи 90-х – три за первое место в чемпионате Казахстана и одну за третье. Мяч с автографами и футболки презентовали футболисты «Алтая».

Пожалуй, самый главный экспонат музея – кубок 1948 года.

– Его в дар музею преподнесли сыновья легендарного футболиста Константина Балясова. Награду вручили победителю первенства Казахской ССР команде «Трудовые резервы». Такие кубки были выпущены к 800-летию Москвы, – рассказал Станислав Сарсеков.

Не обошлось на презентации и без приятных сюрпризов. Посетители, предъявившие билет с матча «Астана» – «Манчестер Юнайтед», получили специальный приз – буклет с победного матча Лиги Европы.

Флора Левина

Семей