Главное – сила хвата

В Курчатове впервые состоялись соревнования по новому силовому виду спорта армлифтингу.

Напомним, армлифтинг в переводе с английского означает «подъем рукой». Основоположниками этого вида спорта стали украинские функционеры, которые провели в 2009 году в Ялте первые в мире официальные соревнования.

Курчатовские любители этого вида спорта соревновались в тренажерном зале детско-юношеской спортивной школы. Мужчины состязались в трех весовых категориях: до 70 кг, до 90 кг и свыше 90 кг, в каждой из которых определились победители.

Примечательно, что армлифтинг отличает то, что предсказать результат по внешнему виду спортсменов непросто. Успех в этом виде зависит не от комплекции, а именно от силы хвата кисти руки и, конечно, тренированности.

Елена Пашке