Главное – правильный пример

Педагоги Усть-Каменогорска знают, как нужно воспитывать молодое поколение.

В школе-лицее № 43 им. К. Нургалиева открыли кабинет «Абайтану», где будут проводиться занятия по углубленному изучению жизни и творчества Абая Кунанбайулы. Мероприятие

приурочено к празднованию 175-летия казахского поэта.

– Абай – великий человек, на его произведениях можно вырастить достойное поколение, – сказала директор учебного заведения Жанагуль Шаянбаева. – Мы уже несколько лет проводим курс «Абайтану». Сегодня открылся специальный кабинет, который оснащен современными средствами, также здесь собрана коллекция книг как самого Абая, так и издания, рассказывающие о его творчестве. Думаю, атмосфера, царящая здесь,

будет располагать к знакомству с наследием нашего земляка.

Жанагуль Шаянбаева добавила, что в рамках вариативного компонента программы занятия проходят у школьников с 5-го по 11-й класс, со следующего года планируется охватить начальные классы.

Татьяна Кравченко

Дмитрий Франчук