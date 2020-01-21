Герой ушедшей войны

В Семее ветерану присвоили статус участника Великой Отечественной войны спустя 75 лет.

В акимате Семея состоялась торжественная церемония вручения удостоверения ветерана Великой Отечественной войны Аскару Рахимбаеву, которому в марте этого года исполнится

94 года.

Аскар Рахимбаев родился в Аксуатском районе Семипалатинской области. В 1941 году 15-летним подростком был призван в ряды Аксуатским РВК. Воевал на Восточном фронте в стрелковом полку, принимал участие в освобождении румынских городов Брашев и Мишель.

До августа 2002 года проживал в селе Кубабас Тарбагатайского района. В мирное время работал трактористом и бригадиром в совхозе. С 1988 года находится на заслуженном отдыхе. В Семее проживает с 2000 года. Вместе с супругой ветеран воспитал 11 детей, 29 внуков и 44 правнуков.

Однако до настоящего времени аксакал не имел статуса участника Великой Отечественной войны. По ходатайству Совета ветеранов Семея спустя 75 лет после окончания войны Аскару Рахимбаеву наконец присвоен статус участника ВОВ. Этот случай многие называют из ряда вон выходящим. Однополчане и представители городской общественности недоумевают: как можно было оставить ветерана войны без соответствующего статуса?

– Я, как участник Великой Отечественной войны, в первый раз столкнулся с такой ситуацией, – говорит ветеран ВОВ, почетный гражданин ВКО и Семея Габдулгазиз Ахмеров. – Почему случилось так, что он столько лет жил, не имея удостоверения участника войны? Я очень рад, что сегодня, при наличии достаточных подтверждающих документов, он получает этот статус. Это очень отрадно.

Аким Семея Ермак Салимов лично поздравил аксакала и торжественно вручил ему удостоверение ветерана ВОВ. Было отмечено, что теперь Аскару Рахимбаеву будут ежемесячно выплачивать пособие в размере 42 тысячи тенге.

Ситуацию с несправедливым забвением подвига ветерана аким города назвал большим упущением и призвал горожан быть внимательнее к своему окружению.

– Здесь сыграли роль несколько факторов. В первую очередь – скромность нашего аксакала, – подчеркнул Ермак Салимов. – Человек пришел в военкомат, ему отказали, а он и промолчал. Я рад, что сегодня ветеран обрел заслуженный статус. Для всех это важный урок, нам следует остановиться, осмотреться, увидеть, кто живет рядом с нами. К сожалению, не всегда это удается, но сегодняшняя встреча – напоминание об этом.

Аким также поблагодарил ветеранов за мирное небо и добавил, что в этом году к 75-летию Великой Победы в трех городах страны пройдут военные парады, в том числе и в Семее.

Флора Левина

Семей