Герои, чьи подвиги не забыты

Великая Отечественная война – огромная рана в сердцах целых поколений. В нашей памяти навсегда останутся имена героев того жестокого времени.

Благодаря их бесстрашию, отваге и вере в Победу мы живем под мирным небом, спокойно засыпаем и с улыбкой встречаем рассвет. Наши отцы и деды заплатили за это очень высокую цену.

И сколько бы лет ни прошло, мы не должны забывать их великий подвиг. Все началось 22 июня 1941 года, ровно в четыре часа. С этого дня война поделила людей надвое: одни,

надев шинели, взяли оружие и пошли в открытый бой, другие – старики, женщины и дети – трудились на заводах, фермах и полях под единым девизом «Все для фронта, все для Победы». Им приходилось недоедать и недосыпать, но они верили, что вместе смогут изменить ход истории и вернуть мирную жизнь…

В Восточно-Казахстанской области проживают 124 участника и инвалида ВОВ и 441 награжденный труженик тыла, которым оказывается всемерная поддержка со стороны местных исполнительных органов и волонтерских служб.

Медицинскую помощь герои прошедшей войны получают в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Также ветераны и труженики тыла имеют возможность получать комплекс оздоровительных услуг в санатории «Уба» Шемонаихинского района.

При необходимости им оказывают дополнительные меры социальной поддержки в виде материальной помощи: ремонт жилья, льготы по оплате коммунальных услуг и проезду в общественном транспорте и другое. Иногда для ветеранов самая лучшая поддержка – это душевная беседа за чашкой чая.

Не остаются в стороне волонтеры, которые на постоянной основе проводят акции: «Делай добро», «Забота», «Снежный десант» – по уборке снега во дворах ветеранов, а также организации, которые ведут шефство над участниками войны и тружениками тыла.

Огромную работу проводят волонтеры по поиску пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной. Так, по списку, поступившему из Новгородской области РФ, о найденных останках 46 казахстанских воинов они провели сверку и установили, что 16 человек призваны из нашего региона. Сейчас ведется работа по поиску родственников погибших солдат.

В этом году мы отмечаем особую дату – 75-летие Великой Победы. В рамках празднования ветераны получили по 600 тысяч тенге. Труженики тыла и приравненные к участникам и инвалидам ВОВ получили единовременную выплату в размере 100 тысяч тенге. Также будет оказана дополнительная помощь со стороны районных акиматов.

– Это, прежде всего, наш человеческий долг и память перед великим поколением, создавшим реальность сегодняшнего Казахстана, – сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. – 9 Мая – праздник, который еще больше сплачивает наш народ.

В истории Великой Победы нет незначительных дат и незаметных биографий воевавших. Каждый отдавал все свои силы, чтобы в один из теплых майских дней услышать весть об окончании войны. И хотя все дальше от нас сражения Великой

Отечественной, становятся легендами подвиги героев, но наша благодарность по-прежнему безгранична. Мы преклоняемся перед вами, дорогие наши ветераны. Вы легендарное поколение отважных и мужественных людей. Спасибо и низкий поклон до земли!

Около 180 тысяч человек были призваны на фронт из городов и районов Восточно-Казахстанской области. 109 восточноказахстанцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Татьяна Кравченко

Из архива редакции