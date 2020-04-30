Герои среди нас

Военнослужащий Регионального командования «Восток» ефрейтор Куандык Канатов стал одним из 32 победителей проекта «100 новых лиц Казахстана».

В феврале прошлого года военнослужащий принял участие в эвакуации жителей горящего дома и спас 15 человек от пожара, произошедшего в одном из общежитий города. За проявленное мужество в мае прошлого года был награжден медалью РК «Ерлігі үшін».

Во время пожара он потерял много личных вещей, но в тот момент важнее всего были жизни людей, помощь которым Куандык считает своей военной обязанностью и гражданским долгом. Тогда из жилого дома эвакуировали 79 человек, в том числе 20 детей. Ещё 162 человека самостоятельно покинули свои квартиры.

– На моем месте каждый человек поступил бы так же. Ведь мы должны помогать друг другу в таких ситуациях, тут главное – не растеряться. Мне повезло, что я служу в рядах Вооружённых Сил РК, ведь мы на постоянной основе отрабатываем на тренировках различные ситуации, в которых нужно производить эвакуацию раненого сослуживца с поля боя, – рассказал Куандык Канатов.

С начала проекта в нём приняли участие более 5 000 человек, которые рассказали о себе и своем призвании всему Казахстану. А всенародное голосование определило тех, кто, по мнению общественности, достоин стать примером для своих соотечественников, и особенно для подрастающего поколения.

Сегодня Куандык вместе с полицейскими патрулирует улицы Семея.

Флора Левина

Семей