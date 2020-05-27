Где начинается «конец географии»?

Озеро Маркаколь и село Урунхайка на его берегу на карте области являются самыми отдаленными географическими пунктами. Однако по периметру озера можно встретить маленькие поселения, еще более оторванные от внешнего мира. Вот где начинаешь понимать, что это, пожалуй, и есть «конец географии».

Добраться к этим затерянным точкам можно лишь по воде или на автомобиле-внедорожнике. Другая техника не пройдет по небезопасной дороге, проложенной по крутому склону горы. Кстати, на фоне ситуации в мире с коронавирусом невольно думаешь: вот уж где полная самоизоляция!

Поселения, окаймляющие цепью озеро Маркаколь, называются Чумек, Матабай, Нижняя Еловка и Верхняя Еловка. Каждое из них имеет свою историю и прежде насчитывало десятки дворов. Теперь их осталось гораздо меньше. Так, в Верхней Еловке проживают всего четыре семьи. Как им это удается в условиях оторванности от внешнего мира и благ цивилизации?

«МОРСКОЙ ВОЛК» ВДАЛИ ОТ МОРЕЙ

…Свозить нас до Верхней Еловки и обратно согласился инспектор службы охраны Маркаколького государственного заповедника Шарипкан Жунусов. Как выяснилось, он сам и его супруга живут в этом поселении. Третий наш спутник – начальник службы охраны госзаповедника Берик Сейтжанов. Он рассказал, что Шарипкана в этих краях называют местным «морским волком».

Дело в том, что за ним закреплена пока единственная лодка-моторка, принадлежащая заповеднику. Поэтому ему приходится совмещать с инспекторской работой ещё и работу лодочника-перевозчика, каждый день бороздить просторы озера. Так и стал он «морским волком» за тысячи километров от настоящих морей и океанов. Кстати, со дня на день в заповеднике ждут поступления двух новых, более мощных и вместительных плавательных средств, выделенных ПРООН.

…После полудня загружаемся в лодку. Шарипкан передает спасательные жилеты, в них спокойнее. Расстояние до Верхней Еловки неблизкое, и надо успеть вернуться назад, поэтому лодочник торопится запустить мотор. Наконец мы устремляемся по просторам Маркаколя.

…Мерно гудит моторка, оставляя за собой широкий бурунный след, открываются великолепные панорамы береговой полосы заповедного озера. Здесь и зеленые холмы, горы и лесные чащи. Вдали виднеется украшенный белками – снежными островками и ледниками – горный пик, прозванный в народе «самовар». Оказывается, по нему безошибочно определяется грядущая погода в здешних местах. Собрались над «самоваром» тучки – жди дождя. Ещё никогда он не обманывал с прогнозом.

Проплыв на лодке около часа, достигли Верхней Еловки. Чтобы увидеть это поселение, надо пройти от причала сто метров. Вот перед нами широкое зеленое поле, на котором стоят четыре бревенчатых дома с хозяйственными строениями.

«УДАЛЁНКА» БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

В одном из них живёт семья Свириденко. С главой семейства Георгием мы познакомились накануне, он работает пожарным бойцом в заповеднике. Они приехали в Верхнюю Еловку пять лет назад. До этого жили в селе Карой, что в 50 километрах от этого места.

Георгий и его супруга Мария рассказали, что главной опорой является домашнее хозяйство: лошади, коровы и огород. Распахали широкий клин земли и по весне высаживают на нем семь мешков картофеля. Урожай обычно составляет 40 мешков. Часть его закладывается как продуктовый и семенной запасы, остальное реализуется. Кроме картофеля на огороде выращивают капусту, лук, чеснок, огурцы. По словам хозяев, растет здесь все, кроме помидоров.

Электричество вырабатывает бензиновый движок-генератор. Запускают его к вечеру, тогда же включается свет в доме, телевизор.

– В летние месяцы десяти литров бензина хватает на 20 дней работы движка, – сообщил Георгий Свириденко. – Закупаем его в Урунхайке. Стараемся сделать как можно больший запас.

Кстати, связь с большой землей для этой семьи в летние месяцы возможна только по воде. Зимой для поездки в Урунхайку запрягается в сани лошадь, путь лежит по льду озера. Он занимает примерно полтора часа. Продукты на зимние месяцы закупаются впрок, мешками, чтобы не зависеть от связи с внешним миром. Нельзя обойти стороной тему телефонной связи. Стационарных, домашних телефонов здесь, конечно, нет. Мобильники в черте поселения тоже молчат – сеть недоступна. Ловят ее на возвышенной точке в 10 километрах от Верхней Еловки. Туда обитатели поселения отправляются, чтобы позвонить близким.

Соседи семьи Свириденко – Ксения и Павел Бобровы живут здесь уже 26 лет. Так сложилось, что в юности Ксения приехала из Усть-Каменогорска в Верхнюю Еловку к матери, вышла замуж и осталась жить. У супругов две дочери, которые проживают в Урунхайке. Старшая окончила школу, младшая в ней ещё учится. Женщина рассказала, что живут они в основном за счет подсобного хозяйства. Благо, для разведения домашнего скота есть все условия.

В тот день побывали ещё в одном доме Верхней Еловки. Шарипкан Жунусов со своей супругой Карлыгаш оказался здесь по службе. Он работает инспектором охраны заповедника, закрепленные за ним кварталы находятся в округе.

– В нашем немолодом возрасте жить здесь очень нелегко. Дети выросли и разъехались по городам, – рассказал хозяин. – Скучаем по ним. До пенсии осталось полтора года, надеюсь, выйдя на заслуженный отдых, навестить их.

Такие вот судьбы встретились нам в Верхней Еловке. На затерянном среди диких просторов человеческом островке его обитатели стараются быть дружными, протягивают друг другу руку помощи. Без этого здесь никак.

В «ТАЁЖНОМ ТУПИКЕ»?

…На обратном пути над озером нависли тучи, ветер поднял волну. Мотор лодки стал работать натужно, «морской волк» на корме делал только одному ему известные маневры, чтобы лодка избежала удара волн. Поэтому, несмотря ни на что, мы продолжали движение.

– Это не очень большая волна, – прокомментировал ситуацию Берик Сейтжанов. – Страшно станет, если побегут белые барашки… Но сегодня, похоже, их не будет.

Этот прогноз оказался верным, и мы благополучно доплыли до берега. Признаюсь честно, за все время поездки в памяти крутились воспоминания о судьбе семьи староверов Лыковых, ушедших в тайгу в тридцатых годах минувшего века. Отшельников случайно обнаружили геологи, и мир узнал о них спустя 50 лет их жизни в таёжном тупике.

Конечно, Верхняя Еловка – это далеко не таёжный тупик: цивилизация, в том числе свет, связь с внешним миром, у ее обитателей существует. Однако оторванность от внешнего мира, как ни крути, есть. Впрочем, человек ко всему привыкает. Командированные в эту глушь молодые парни – инспекторы охраны – признались, что без привычных мобильников они испытывали дискомфорт всего дня три. Сейчас уже и забыли про них. Вот так меняет людей жизнь в точке, к которой как нельзя подходит выражение «конец географии».

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район