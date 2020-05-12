В эпицентре... по собственному желанию?

Некоторые восточноказахстанцы не до конца

оценивают серьезность ситуации и продолжают пренебрегать предписанными правилами.

Многие восприняли постепенное смягчение карантинных мер как повод отказаться от всех требований безопасности. В результате это привело к необратимым последствиям – увеличению количества зараженных.

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

Для обеспечения охраны общественного порядка и контроля за соблюдением гражданами установленных карантинных ограничений на территории области патрулируют представители правоохранительных органов и

национальной гвардии.

Так, в результате проведенного рейда на 9 мая было остановлено 11585 транспортных средств. Из них 10854 – в областном центре и 731 – в Семее. Все они были проверены по базе данных на наличие регистрации имеющихся спецпропусков. Выяснилось, что 2723 автомобиля в Усть-Каменогорске и 52 в Семее не зарегистрированы. Сотрудники правоохранительных органов провели с автовладельцами разъяснительную беседу.

За нарушение введенных ограничительных мер в период режима чрезвычайного положения за сутки в отношении устькаменогорцев и семейчан составлено 30 административных протоколов по статье 476 КоАП.

Из обращения изъято 240 незаконно используемых спецпропусков (в Усть-Каменогорске – 188, в Семее – 52), владельцы которых не имеют отношения к государственным структурам и предприятиям жизнеобес-

печения.

Отметим, что с начала проведения рейда, а именно с

15 апреля, изъято 7035 незаконно используемых спецпропусков.

Немало нарушителей предписанных правил и среди пешеходов. Так, сотрудники патрульной полиции и представители национальной гвардии проверили на соблюдение передвижения по пропускам в четный и нечетный день 11008 человек. Из них: 6284 – в Усть-Каменогорске, 4098 – в Семее, 222 – в Риддере, 209 – в Алтае, 88 – в Аягозе, 46 – в Зайсане, 50 – в Урджарском районе. Выяснилось, что 85 человек используют пропуска в неположенный день. Больше всего нарушителей в Семее и Усть-Каменогорске. Против них возбуждено административное производство по статье 476 КоАП РК.

Жителям городов и районов Восточно-Казахстанской области проводят термометрию. За сутки (с 8 по 9 мая) процедуру прошли 12410 человек. В Усть-Каменогорске – 3587, Семее – 4098, Риддере – 340, Аягозе – 315, Алтае – 209, Зайсане – 30, Урджаре – 26, в остальных районных центрах – 3805.

Стоит подчеркнуть, что людей с температурой выше 37 градусов по Цельсию не выявлено, отказавшихся от процедуры термометрии также нет.

Добавим, что общее количество человек, прошедших процедуру термометрии с 12 апреля, составляет 393 263.

СЕМЕЙ В АНТИЛИДЕРАХ

Наиболее ярко пренебрежительное отношение к карантинным мерам продемонстрировали жители Семея. И плачевные результаты не заставили себя ждать – город занимает первую позицию по количеству зараженных по области.

– Это результат несоблюдения ограничительных мер со стороны жителей Семея, – подчеркнул руководитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ильяс Мухамеджан. – Гражданам не послужил уроком итог празднования дня рождения семейчанки, после которого семь человек оказались в больнице с коронавирусной инфекцией. Они продолжают проводить поминальные обеды дома с большим количеством людей. Объекты малого и среднего бизнеса не соблюдают элементарные правила санитарной безопасности.

Ситуацию взял под контроль лично аким Восточно-Казахстанской области Даниал

Ахметов. По его поручению продолжает работать комиссия по мониторингу соблюдения жителями карантинных требований. Сформированы 17 мобильных групп, по три человека в каждой.

В ходе проведенного рейда специалисты проверили рынок «Жансая», а также улицу Чехова на стихийную торговлю. На постоянном контроле находятся 192 объекта (с начала мониторинга их количество составляло 473). К ним относятся: 25 парикмахерских,

4 рынка и 116 других непродовольственных объектов. Из них дисциплинарные меры нарушили 68 учреждений, которые в ходе проверки были

устранены.

Ильяс Мухамеджан обратился к семейчанам и еще раз напомнил, что избежать заражения опасной инфекцией можно только строго соблюдая режим и нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.

– Единственный путь избежать заражения – самоизоляция и самодисциплина, – подчеркнул Ильяс Мухамеджан. – Сохраните свою жизнь и здоровье близких.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

От лица практикующих медиков высказалась заведующая отделом стратегического развития ВК областного специализированного медицинского центра Елена Куликова. Чтобы достучаться до каждого, она открыла медицинское «закулисье» и обратилась к жителям области с призывом помочь врачам в их нелегком труде – оставаться дома и не подвергать опасности себя и своих родных.

– Мне больно видеть и читать информацию в социальных сетях, где люди совершенно беспечно относятся к своему здоровью и здоровью своих близких… – написала она. – Выходя на улицу, я вижу, что наши граждане, за редким исключением, перестали носить защитные маски (или носят их неправильно), перестали пользоваться антисептиками в общественных местах, собираются вместе на семейные мероприятия, во дворе до самого позднего вечера не умолкают голоса на детской площадке… Все чаще звучат мнения о том, что коронавируса не существует, что все это выдумки властей, которые хотят зачем-то держать всех нас в условиях карантина… Что каким-то мифическим пациентам предлагают солидные суммы за то, чтобы приписать диагноз коронавируса… Люди! Опомнитесь! Неужели вы думаете, что распространение этой инфекции по всему миру, тысячи погибших людей – это фейк? Всем, кто не верит, хотелось бы предложить хотя бы одну смену поработать с пациентами, у которых обнаружили коронавирус… Не имея возможности покинуть палату, вернуться после тяжелой смены к своим родным и близким… Попробуйте непрерывно находиться с пациентом, которому нечем дышать потому, что его легкие поражены коронавирусом, когда больной смотрит на тебя с мольбой в глазах, ожидая помощи… Карантин и самоизоляция – не пустые «модные» словечки, а реальная необходимость. Последние случаи заболевания в ВКО наглядно показали, к чему приводит нарушение

карантина.

РАДИ СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ

В настоящее время в Восточном Казахстане, как и в целом по стране, принимаются все необходимые меры, чтобы остановить распространение COVID-19. И в эту общую борьбу необходим вклад каждого. Да, на улице теплая погода и хочется проводить больше времени, гуляя по паркам, скверам и выезжая на отдых на природу. Хочется ходить в гости, встречаться со своими друзьями, с которыми не виделись уже долгое время, отмечать любимые праздники и дни рождения. Дети мечтают все вместе выйти во двор и гурьбой поиграть в догонялки или прятки, лепить куличи в песочнице, даже просто покачаться на качелях. Жители устали сидеть в четырех стенах. Многие не имеют возможности работать и заниматься любимым делом, потому что некоторые предприятия закрыты. Все это, конечно, тяжело. НО! Есть обратная сторона медали – если мы хотим вернуться к полноценной жизни и забыть о происходящем сейчас как о страшном сне, то нужно переждать, перетерпеть эти временные трудности. Не стоит забывать, что ОТМЕНА РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕ ОЗНАЧАЕТ СНЯТИЕ КАРАНТИНА! Необходимо соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности. Работа по предупреждению распространения заболевания ведется в усиленном режиме. Надеть маску и продезинфицировать руки антисептиком для каждого дело нескольких секунд, а для врачей – это огромная поддержка.

Ради себя и своих родных откажитесь на время от семейных торжеств и поминальных обедов. Поддерживайте режим дезинфекции дома и регулярно проветривайте помещение, исключите тесное общение с лицами, имеющими симптомы ОРВИ.

Помните о необходимости соблюдения пропускного, а также масочного режима при посещении торговых объектов, учреждений, работы, в местах скопления людей.

Цените свою жизнь и уважайте труд медиков, которые день и ночь борются с коварным вирусом. Они тоже для кого-то бабушки, дедушки, мамы, папы и дети.

Татьяна Кравченко