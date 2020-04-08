В школу через интернет и USB-носитель

С понедельника стартовала четвертая четверть, завершающая этот учебный год. Только теперь восточноказахстанские школьники будут получать знания, не покидая своих домов.

Как будет воплощаться в жизнь этот образовательный проект в условиях сельской, в том числе отдаленной, школы, рассказал руководитель отдела образования Курчумского района Бауржан Елеубаев.

– На территории района функционирует 41 образовательная школа, – отмечает Бауржан Елеубаев. – Из них – 16 полных средних, 21 основная средняя, четыре начальных. Еще есть дошкольные учреждения: три детских сада, 38 пришкольных мини-центров, летний детский лагерь отдыха «Балдаурен», две музыкальные школы и Дом творчества.

В школах района с 1 по 11 классы обучается 4021 ребенок. Общее число работающих в школах учителей – 819. Из них 562 будут обучать наших детей дистанционно.

– Во время онлайн-брифинга министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что рассматривается вопрос о возможном возобновлении обучения школьников из отдаленных сел в штатном режиме. Коснется ли это Курчумского района?

– Не коснется. Мы подготовили свой проект дистанционного обучения для сел, где нет интернета. Он начал действовать с 6 апреля. Если эпидемия начнет отступать, возможно, будет рассмотрен вопрос о переводе некоторых школ в районе на обычный формат работы.

– В таком случае, как организовано обучение в селах, где нет интернета?

– В школах таких сел в рабочее время находятся только представители администрации. Учитель, оставаясь в своей квартире, дает задание школьнику через USB-носители информации – флешки или другие устройства. То есть он переносит свое задание на этот носитель. Для передачи флешки ребенку без прямого контакта учителя и ученика привлечены курьеры. Они забирают флешку у учителя, не заходя в его квартиру, в условленном месте, назовем его «почтовым ящиком». Затем, также не заходя в дом ученика, оставляют флешку с заданием в такой же условной «почте». Школьник забирает флешку, обрабатывает ее дезинфицирующим средством, подключает к своему компьютеру и выполняет задание учителя. Затем выносит флешку и оставляет ее в «почтовом ящике». Курьер забирает ее и несет учителю, который проверяет задание и подготавливает новое. Эта схема продолжает работать и в последующие дни. Администратор, который находится в школе, контролирует процесс, вносит при необходимости коррективы в расписание, работу курьеров. Таким образом мы сможем выполнить все требования по профилактике коронавируса, оградим от возможного инфицирования детей и все население отдаленных сел.

– Как организовано обучение в селах, где есть интернет?

– Компьютеры детей подключаются к онлайн программе, и они выходят на связь с учителем. После приветствия учитель объясняет задание. При этом он может использовать не только собственные уроки, но и обращаться к разработкам различных республиканских образовательных платформ. После выполнения задания ребенок отправляет для проверки свою работу учителю по интернету на электронную почту или посредством WhatsApp через мобильный телефон.

Родителям мы рекомендуем взять на контроль процесс обучения детей. Помогать и поддерживать их, а также следить за тем, чтобы они не отвлекались во время просмотра видеоуроков. Согласно расписанию, составленному на период обучения, с 8.30 до 14.00 проходят уроки для предшколы и учеников 1 – 9 классов. С 14.00 начинаются уроки для 10 – 11 классов.

На телеканалах «Болашақ» и «Ел Арна» транслируются уроки для детей на казахском и русском языках соответственно. Для того чтобы получить дополнительную информацию, разъяснения, рекомендации, родители могут позвонить по телефонам: 3-12-39; 3-13-82 (код 3-13-39) в районный отдел образования, где им ответят наши методисты.

– Как решен вопрос обеспечения школьников компьютерами?

– Мы передали во временное пользование 495 компьютеров из школьных фондов. В основном их получателями стали дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей. Оборудование передано под материальную ответственность, то есть родители отвечают за его целостность и сохранность.

– Как будет организована подготовка школьников к ЕНТ?

– В этом году ЕНТ в районе будет сдавать 241 выпускник школы. 142 из них смогут готовиться по онлайн-программам, 99 – дистанционно, то есть через USB-носители, о чем было сказано выше. Пока сроки сдачи ЕНТ не изменены. Произойдет это или нет – покажет дальнейшая ситуация.

Проведенная подготовительная работа позволяет нам надеяться на то, что предстоящее обучение по названным программам не отразится на качестве обучения детей.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район