В шаге от финала

Женская сборная Казахстана по волейболу заняла третье место на Континентальном отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года в Таиланде.

Возможность пробиться в финал и побороться за путевку на Олимпиаду у казахстанских волейболисток отвоевали хозяйки поля со счетом 3:1 (25-21, 25-20, 24-26, 25-21). Однако нашим спорт-сменкам удалось собраться с духом и показать не менее достойную игру против команды Китайского Тайбэя в борьбе за бронзу. Отечественная сборная проиграла своим соперникам лишь в одном сете и отстояла свое превосходство в трех. В итоге, выиграв со счетом 3:1 (25-21, 22-25, 25-21, 27-25), казахстанки оказались на третьей ступени пьедестала. Второе место заняли тайки, а лицензию на предстоящие Олимпийские игры в Токио получила сборная Южной Кореи.

Напомним, групповой этап квалификации главная женская команда страны по волейболу завершила на втором месте, встретившись на одной площадке со сборными Ирана, Индонезии и Южной Кореи. В первый игровой день казахстанки одержали уверенную победу над командой из Ирана со счетом 3:0 (25:14, 25:16, 25:14). Успешным стал и матч против индонезиек – 3:0 (25-14, 25-16, 25-14). Но противостоять спортсменкам Страны утренней свежести наши волейболистки не смогли, проиграв им три сета (25-20, 25-16, 25-21).

Стоит отметить, в составе национальной сборной в турнире участвовали четыре игрока от волейбольного клуба Восточного Казахстана «Алтай»: Сана Анаркулова, Кристина Аниконова, Ольга Дробышевская и Кристина Белова. Особенно казахстанских болельщиков порадовало то, что капитан команды «Алтай» Сана Анаркулова стала лучшим атакующим игроком этого турнира. На ее счету 78 результативных действий.

Ания Есмухамет