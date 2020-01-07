В честь героев и выдающихся земляков

В Семее одной из улиц присвоили имя казахской девушки-снайпера, кавалера ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны Баян Байгожиной.

Торжественное мероприятие по этому поводу прошло с участием заслуженных деятелей культуры, в нем принял участие и аким города Ермак Салимов.

Обсуждение вопроса о присвоении одной из улиц города имени снайпера Баян Байгожиной шло с самого начала 2019 года, и только к концу декабря было принято положительное решение. Так, улица Краснознаменная теперь переименована в честь прославленной девушки-бойца.

– Героизм и мужество, проявленные в годы Великой Оте-чественной войны нашими отцами и дедами, навсегда останутся в памяти всех казахстанцев, – подчеркнул Ермак Салимов. – В преддверии 75-летия Великой Победы мы присваиваем имя Баян Байгожиной улице в Семее. Отрадно видеть, что помимо старшего поколения здесь собралась и молодежь, которая помнит и ценит подвиг тех, кто отстоял страну для потомков.

Пенсионер, заслуженный педагог Тугельжан Азимжанова отметила труд военного корреспондента Павла Кузнецова, благодаря которому вся страна узнала о подвиге девушки-снайпера.

– От имени земляков и всего казахстанского народа хочу выразить безграничную благодарность Павлу Кузнецову, – сказала Тугельжан Азимжанова. – Если бы он не написал в газете «Правда» статью о Баян, о ее подвиге могли не узнать последующие поколения. Победа далась нам высокой ценой, ценой жизни героев, таких как Баян, и наш долг – помнить это, чтить их память, ценить подаренный нам мир.

Баян Байгожина защищала страну от коричневой чумы, на фронте она проявила стойкость и храбрость, за что и была удостоена орденов Красной Звезды и Отечественной войны. Девушка не дожила до долгожданной победы всего 12 дней, но память о ней живет в нас – наследниках Великой Победы.

За последние три года несколько улиц в Семее также получили новые названия. В 2017 году улице Дальней было присвоено имя Героя Советского Союза Закарии Белибаева, а улица Интернациональная теперь носит имя Каюма Мухамедханова. На заседании республиканской ономастической комиссии 25 мая 2018 года вынесено решение о переименовании острова Полковничий в остров Бейбітшілік, улицы Ленина – в Мәңгілік ел. Физкультурно-оздоровительный комплекс теперь носит имя прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова.

По итогам заседания республиканской ономастической комиссии в 2018 году было вынесено положительное заключение по семи предложениям о переименовании: улицы Комсомольской – в Жибек жолы, улицы Кутузова – в Ардагерлер, ул. Колхозной – в Берел, ул. Социалистической – в Самал, ул. Декабристов – в ул. Нурсая, ул. Строительной – в ул. Турсынгазы Рахимова и ул. Крупской – в улицу Азильхана Нуршаихова.

Кроме того, в текущем году проведена работа по присвоению имен выдающихся личностей учебным заведениям города. Так, средняя школа № 49 будет носить имя Абая Кунанбаева, гимназия № 37 – Ибрая Алтынсарина, средняя школа № 3 – Мухтара Ауэзова, сш № 2 – Каныша Сатпаева, сш № 39 – Алихана Букейхана, сш № 47 – Ахмета Байтурсынова, а детская музыкальная школа получит имя Темиржана Базарбаева.

Флора Левина

Семей