В честь великого поэта

В Усть-Каменогорске дан старт мероприятиям, посвященным празднованию юбилея Абая Кунанбаева.

В торжественном открытии приняли участие представители общественных организаций, этнокультурных объединений, Совета ветеранов, государственные служащие, студенты и рабочая молодежь. Они собрались на площади Республики у памятника Абаю Кунанбаеву, чтобы официально начать празднование 175-летия со дня рождения великого мыслителя.

– Как отметил глава региона

Даниал Ахметов, будет проведено более 500 юбилейных мероприятий, – сказал руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Усть-Каменогорска Калкаман Сарин. – В городском акимате также составлен рабочий план, в который вошли около 100 различных культурных мероприятий. Мы, как земляки великого Абая, должны ощущать всю ответственность, которая на нас возлагается.

Также с этим знаменательным событием горожан поздравил советник ректора ВКГУ им. С. Аманжолова профессор Слямбек Оразалин.

– В прошлом году было проведено немало мероприятий, посвященных юбилейной дате. Одним из значимых можно назвать поэтическую эстафету, участники которой читали наизусть произведения поэта. Я также хочу принять в ней участие и передать эстафету вам, – обратился к жителям областного центра Слямбек Оразалин.

После чего кандидат филологических наук зачитал стихотворение нашего прославленного земляка «Есіңде бар ма жас күнің?», написанное в 1899 году.

За поздравительными речами последовали церемония возложения цветов к памятнику Абая, а также хоровой флешмоб, в ходе которого горожане исполнили песню «Көзімнің қарасы».

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет