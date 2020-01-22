В фокусе внимания

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил завершить в 2020 году реализацию крупных автодорожных проектов.

Вопросы развития автодорожной отрасли в рамках государственной программы «Нұрлы жол» на 2020–2025 годы были рассмотрены на совещании, прошедшем в Правительстве РК.

В ходе совещания озвучен факт-лист по реализации в стране госпрограммы «Нұрлы жол». Так, в прошлом году строительством и реконструкцией было охвачено 4,4 тыс. км автодорог республиканского значения. По итогам года открыто движение на 641 км. Выполнен капитальный и средний ремонт 1,1 тыс. км автодорог республиканской и 3,5 тыс. км местной сети. Доля автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 88 процентов, дорог местного значения – до 71 процента. Протяженность дорог I и II технической категории республиканского значения увеличена до 34 процентов – это 8,2 тыс. км.

Бюджет автодорожной отрасли на 2020 год составит 750 млрд тенге, ремонтными работами будет охвачено 9,8 тыс. км автодорог республиканского и местного значения. Строительными работами –

4 тыс. км автодорог.

По итогам года планируется открыть движение на участках автодорог общей протяженностью 2,6 тыс. км, в том числе Талдыкорган – Усть-Каменогорск (763 км), Караганда – Балхаш – Капшагай (645 км), Калбатау – Майкапшагай (415 км), Мерке – Бурылбайтал (266 км), Актобе – Атырау – Астрахань (279 км) и другие.

Всего на дорожно-строительных работах республиканской и местной сети будет задействовано порядка 100 тысяч человек. Планируется привлечение инвестиций для строительства 18 многофункциональных комплексов придорожного сервиса категории А, устройство и обслуживание 304 санитарно-гигиенических узлов.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области на реализацию 63 проектов в рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы выделено 87,6 млрд тенге.

В рамках программы завершено три проекта по реконструкции дорог республиканского значения, входящих в транспортный коридор Центр – Восток, а также Омск – Майкапчагай на общую сумму

23,2 млрд тенге.

В регионе начат очередной этап реконструкции транспортных коридоров Центр – Восток и Юг – Восток. Его общая стоимость составит 319 млрд тенге, из которых 85 процентов – это заемные средства и

15 процентов – из республиканского бюджета. Общая стоимость участка Калбатау – Майкапчагай составит 159 млрд тенге. Завершить эти работы планируют в 2021 году. На реконструкцию участка протяженностью 458 км на трассе Алматы – Усть-Каменогорск будет затрачено 160 млрд тенге. Завершение проекта предусмотрено в декабре 2021 года.

Также за счет средств из республиканского бюджета ведется реконструкция участков Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи общей протяженностью 32 км и Таскескен – Бахты (граница КНР) протяженностью 20 км. Общая стоимость проектов – 19,2 млрд тенге.

Аида Жумекенова

Фото Дмитрия Франчука