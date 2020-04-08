В тылу, как на фронте

Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на полях сражений. Вклад тружеников тыла был значительным и весомым.

Историю трудового подвига Сергазы Боганова, труженика тыла, ветерана труда, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, рассказывает его дочь Турсун Кадирова.

Ее отец родился в 1896 году в Павлодарской области. Жизнь распорядилась так, что в 1920 году он приехал в село Уварово и остался там на всю жизнь. В советское время село имело

второе название – колхоз имени Куйбышева, где и работал конюхом Сергаза Боганов.

– Отец любил и понимал этих удивительных животных, – рассказывает его дочь. – Даже по голосам мог определить их клички. До войны он пас лошадей на отгоне, зимовал вместе с

нашей мамой там же. Однажды, по рассказам отца, в сильную пургу несколько лошадей отбились от табуна, и ему пришлось больше суток провести в степи. Несмотря на то, что он получил обморожение пальцев на ногах, свой пост не покинул. Пальцы после этого ампутировали, из-за чего дорога на фронт ему была закрыта. На момент начала войны отцу было 45 лет.

«Всё для фронта, всё для Победы!» – это были не простые слова. Они придавали силу и отвагу советскому народу. Находясь в тылу, люди чувствовали ответственность за всю страну. Трудились без выходных, перевыполняли нормы, старались изо

всех сил, понимая, что на фронте еще тяжелее. По воспоминаниям Сергазы Боганова, в тылу было непросто, и только вера в победу придавала людям силы. Работали тогда по-фронтовому все. Женщины, дети, старики, инвалиды взяли на себя всю тяжелую работу. Летом – в поле: косили, сеяли, жали. Техники никакой не было, все делалось вручную.

Поля пахали на быках – лошадей ведь тоже забирали на фронт. Особенно больно было смотреть, как дети работают наравне со взрослыми. Кто-то не выдерживал, падал от усталости, недосыпания, недоедания.

– Отец рассказывал, как все радовались первым победам на фронтах, – продолжает рассказ Турсун Кадирова. – В ответ на взятие городов нашими войсками брали дополнительные повышенные обязательства, вставали на трудовые вахты.

У Сергазы и Кампит Богановых родились 12 детей, но в суровых условиях выжить смогли только две дочери. Супруги всю жизнь проработали в колхозе. Глава семьи за безупречную работу и высокие показатели в 1948 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени. О его трудовых подвигах даже сообщали по всесоюзному радио. Также конюх был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В последующие годы его трудовые успехи были неоднократно отмечены различными наградами. В 1953 году он, как лучший конюх, стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве (позднее ставшая известной как ВДНХ). В

1978 году за многолетний добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».

– До глубокой старости, пока отец не ослеп, его взгляд сиял добротой, его не сломили ни горе, ни суровые годы войны, ни тяжелый труд, – завершает рассказ его дочь. – Руки, изможденные работой, никогда не оставались праздными. Он всегда что-то делал. Если не было работы дома – помогал другим.

Умер Сергаза Боганов в возрасте 85 лет. Но память о нём навсегда осталась в сердцах его односельчан, которые вспоминают его только самыми теплыми словами.