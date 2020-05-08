В те огненные годы…

О судьбе своего отца-фронтовика Жунуса Билялова рассказал председатель Восточно-Казахстанского областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил», почетный ветеран Вооруженных сил РК, подполковник в отставке Токен Билялов.

…После одержанной Победы Жунус Билялов, как и десятки тысяч советских солдат, возвращался домой с фронта. На одной из станций эшелон остановился, он спрыгнул из вагона и вдруг услышал, что кто-то выкрикнул его имя. Оглянулся. У соседнего эшелона увидел своего давнего знакомого. Это был Канапья Адыкенов. Они бросились друг другу навстречу, обнялись. В глазах блестели слезы радости.

Так встретились два земляка, два боевых товарища, разлученные войной и сведенные победой. Они ходили по перрону, рассказывали о том, как сложился фронтовой путь каждого из них. Невольно вспомнили, как в конце 1942 года их кавалерийская часть из Сибирского округа ехала на пополнение сталинградских дивизий. Жунус Билялов тогда отстал от своего эшелона, а догнал его только в Пензе. Когда прибыли на фронт, друзья попали в разные дивизии и расстались.

– Отец рассказывал о своем первом бое, – говорит Токен Билялов. – Полк шёл по сталинградской земле, там, где прорвали оборону фашистов. Повсюду их встречали сожженные дотла деревушки, вместо домов торчали лишь черные печные трубы. Страшная картина. Тогда отец впервые по-настоящему увидел лицо войны и проклял ее.

Захватив в ночном бою линию обороны гитлеровцев на крутом берегу реки, воины укрепились в траншеях. Пулеметное отделение, первым номером которого был Жунус Билялов, там же заняло свою позицию. Командиром отделения был боевой, смелый сержант Бобров. Впоследствии за переправу через реку Березину ему присвоили звание Героя Советского Союза.

– Наш отец тоже форсировал эту реку, и именно на том участке, где в 1812 году от русской армии убегал Наполеон, – уточнил Токен Билялов. – Об этом он, будучи учителем, рассказывал позже своим ученикам на уроках истории и географии.

Приближалось утро. Вернулись дозорные. Они сообщили, что в селении, куда отступили гитлеровцы, замечено движение, слышен шум. Вскоре сквозь туман солдаты увидели длинные плотные ряды вражеских солдат. Гитлеровцы шли в атаку. Впереди офицеры в белых перчатках. Когда раздалась барабанная дробь, гитлеровцы ускорили шаг. Нужен был тонкий расчет. Если открыть огонь раньше времени, то израсходовав весь боекомплект, придется вступить в рукопашный бой с врагом, у которого численное превосходство. Если же открыть огонь позже, можно опоздать, противник сомнет, раздавит оборону.

– До врага оставалось каких-то двести метров, – пояснил Токен Билялов. – Последовала команда, и шквал огня обрушился на врага. «Максим» отца работал беспрерывно. Гитлеровцы не выдержали и побежали обратно. После боя, который длился всего полчаса, выяснилось, что фашисты были пьяны! На поле, где лежали их трупы, стоял запах крови и вина. Это была их агония. Гнал врагов страх возмездия за все злодеяния…

Эту историю тоже тогда на перроне Жунус Билялов рассказал своему другу Канапье Адыкенову. Они не могли поверить, что война наконец-то закончилась и впереди их ждет мирная и счастливая жизнь. Вернувшись с фронта, Жунус Билялов продолжил трудиться учителем истории и географии, воспитал несколько поколений казахстанских патриотов. Вырастил восьмерых детей. Ушел из жизни в 2002 году.

Символично, что продолжателями военных традиций стали его потомки – сын Токен Билялов и правнук Ануарбек, который в этом году готовится к поступлению в военное училище.

Справка:

Гвардии младший лейтенант Жунус Билялов родился 10 мая 1921 года в Кокчетавской области. В 1940 году окончил Карагандинский учительский институт.

На фронт ушел 18 января 1942 года. Проходил службу стрелком, в 1943 году назначен командиром пулеметного расчета. В том же году избран комсоргом полка. Воевал на Юго-Западном, Прибалтийском, Белорусском фронтах.

Кавалер орденов Отечественной войны и Красной Звезды, награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Георгий Жуков» и рядом других наград.

Елена Пашке