В современных реалиях

Свыше 35 тонн молока ежедневно получают на ТОО «ОХМК», где более 3700 голов КРС. И это не единственное достижение, которое презентовали министру сельского хозяйства РК фермеры региона.

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархан Омаров посетил одно из ведущих агропромышленных предприятий региона, входящее в состав агрохолдинга «Астана-бизнес». Директор холдинга Фарид Абитаев провёл экскурсию по всем объектам ТОО «ОХМК», продемонстрировав очевидные преимущества внедрения современных агротехнологий.

– Доение коров происходит три раза в сутки, – рассказал Фарид Абитаев. – Используется шведская технология Delaval, которую обслуживают всего два оператора. На мониторе отражается каждое конкретное животное, какое количество молока получено, есть ли проблемы со здоровьем и др. Кристальная чистота – это требование евростандартов. Здесь молоко охлаждается. Ещё одно наше ноу-хау, которое мы подсмотрели у фермеров США, – это то, что мы заложили свыше 1000 тонн корнажа. Это плющенное зерно кукурузы, смешанное с консервантом и плотно утрамбованное на зиму. Как видите, этот корм не сопрел, отлично сохранился. Мы также заготовили достаточное количество обычной дробленой зерновой кукурузы. Эксперимент превзошел сам себя! Корнаж сохранил все питательные вещества, кукуруза прекрасно хранится и обладает ещё рядом преимуществ перед обычной дроблёнкой.

Заместитель акима области Ержан Нурбаев добавил, что здесь ведётся постоянное обновление техники, модернизируются коровники и склады. В частности, строения возведены из облегченного металла, что позволяет строить быстро, легко и в то же время качественно.

– Мы одними из первых в республике начали использовать сухой навоз, не утилизируя его, а в качестве подстилок для коров, – подчеркнул Фарид Абитаев. – В планах – воду, которая используется для остужения молока, задействовать для душевых, мытья оборудования и других целей. Будет замкнутый цикл. – Все эти наработки не могут не радовать, – подчеркнул министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. – Видно, что на востоке страны полным ходом идёт не только посевная, но и развитие животноводства. Использование современных аграрных технологий повышает продовольственную безопасность. А это сейчас вопрос номер один!

Стоит отметить, что в ОХМК выращивают различные сельскохозяйственные культуры, в том числе такие редкие, как солодовый ячмень.

– По многим позициям мы были первыми в республике, – отмечает Фарид Абитаев. – Когда наши коллеги, в том числе из других регионов, видят, как успешно мы применяем те или иные новшества, мировые передовые технологии, то они с радостью и лёгкостью начинают использовать их у себя. Наши единомышленники видят живой наглядный пример. Мы планируем расширяться, не останавливаться на достигнутом. В нашем штате три агронома. Они стараются постоянно повышать свою квалификацию, использовать супертехнику. А ещё на высоком уровне поставлена селекционная и семеноводческая работа. Все это позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

Елена Пашке