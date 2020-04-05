В Семее подтвержден ещё один случай коронавируса

В Семее зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом.

Пациент 2006 года рождения. Из анамнеза установлено: болеет с 3 марта.

Из симптомов: сухой кашель, повышение температуры тела до 38 °С, общая слабость. 3 апреля проведено рентгенографическое обследование. В результате установлен диагноз «левосторонняя верхнедолевая инфильтративная пневмония». Назначено антибактериальное лечение. Был обследован на COVID-19 в рамках мониторинга за больными с пневмонией, результат анализа положительный. Переведен с соблюдением алгоритма в специализированный стационар.

Известно, что заболевший и его близкие родственники за пределы области, страны не выезжали. Со слов родителей, мальчик после выхода на каникулы из дома не выходил. На сегодняшний день общее состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. Сознание ясное, отмечается повышение температуры тела.

По результатам эпидемиологического расследования установлено 51 контактное лицо. Все его близкие контактные изолированы.

По месту жительства проведена дезинфекционная обработка. Работа продолжается.