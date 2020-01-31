В режиме готовности

В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции в Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб.

Напомним, коронавирус 2019 года, или 2019-nCoV, был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй. На сегодняшний день помимо Китая опасный вирус выявлен в таких странах, как Таиланд, Гонконг, США, Австралия, Япония, Малайзия, Сингапур, Франция, Республика Корея, Вьетнам, Канада, Непал.

В Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, на территории всей республики в целях предупреждения завоза и распространения заболевания медико-санитарные службы проводят все необходимые профилактические мероприятия.

Так, по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева для недопущения распространения коронавируса из Китайской Народной Республики в приграничный Восточный Казахстан был создан областной оперативный штаб.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на официальной странице в «Инстаграм» поделился оперативной информацией:

«Восточная часть области граничит с КНР. До 2 февраля приостановлено пересечение границы через приграничные таможенные посты «Бахты» и «Майкапшагай». В настоящее время решается вопрос о полном прекращении перемещения граждан и товаров в обоих направлениях.

Что сделано в ВКО для защиты граждан от опасного заболевания на сегодняшний день:

Санитарно-контрольные пункты на всех пограничных постах оборудованы тепловизорами. В «Бахты» и «Майкапшагае» имеются шесть тепловизоров. В аэропортах Семея и Усть-Каменогорска для мониторинга пассажиров работают три тепловизора. В ближайшие дни планируем обеспечить тепловизорами ж/д станцию «Актогай». Все медицинские организации региона работают в режиме повышенной готовности, имеют необходимый запас противовирусных препаратов, а также 12400 защитных костюмов, 670 тысяч респираторов и семь млн одноразовых масок. Подготовлены две индивидуальные транспортные капсулы, позволяющие производить первичную транспортировку лиц с подозрением на заражение. Подана заявка еще на четыре капсулы и 18 защитных костюмов типа Л-1. Проводится тщательный осмотр и мониторинг состояния здоровья граждан, пересекавших границу с Китаем в обоих направлениях».

Также в рамках работы оперативного штаба в Усть-Каменогорске прошел семинар для медицинских работников области. Доцент кафедры инфекционных болезней и иммунологии Медицинского университета Семея Ербол Смаилов рассказал об основных симптомах заболевания и на что нужно обращать внимание в случае его обнаружения.

– Главная задача – ознакомить медицинских работников – тех, кто стоит на первой линии, с клинической картиной заболевания. Это служба скорой медицинской помощи и первичное звено, – подчеркнул Ербол Смаилов. – Необходимо донести до коллег, что при подозрении и выявлении коронавируса надо четко выяснять эпидемиологический анамнез, то есть находился ли человек в инкубационный период (от двух до 14 суток) на территории КНР, имел ли контакт с больными и так далее. Также санитарно-просветительская и информационно-разъяснительная работа будет проводиться с населением.

По информации лектора, коронавирус относится к группе РНК-вирусов, которые вызывают респираторные и кишечные заболевания. Впервые его выделили в 1965 году. Если сначала болезнь распространялась только среди животных, то сейчас она передается от них человеку и от человека к человеку. Так, в 2003 году в Китае ученые зафиксировали вспышку эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), возбудителем явились летучие мыши. В 2012 году в Саудовской Аравии обнаружили вспышку пневмонии, или ближневосточный респираторный синдром (MERS). Распространители инфекции – верблюды-дромадеры.

Ученые выяснили, что большинство первых пострадавших от коронавируса 2019 года имели дело с рынком морепродуктов и живых животных, которые были инфицированы. Носителями вируса, по их мнению, являются кобра и ленточный крайт, которые часто охотятся на летучих мышей. Как раз эти виды змей и продавались на рынках в Ухани.

Отметим, что заражение происходит воздушно-капельным путем, через пищевые продукты и предметы обихода.

Симптомы инфекции схожи с симптомами обычной простуды. У больного наблюдаются общая слабость, лихорадка (повышенная температура), кашель, одышка, заложенность носа и насморк, боль в горле при глотании, чихание.

– Хочу сделать акцент на том, что у тех пациентов, которые проходили лечение в больнице Уханьского университета, были обнаружены нетипичные симптомы для классического течения коронавирусной инфекции – диарея, тошнота, рвота, ломота в суставах, неврологические нарушения (головная боль), нарушение работы сердечно-сосудистой системы и даже конъюнктивит, – отметил Ербол Смаилов.

Инфекции наиболее подвержены лица, которые относятся к группам риска. Это пожилые люди, люди с хроническими и иммунодефицитными заболеваниями. Коронавирус провоцирует болезни, которые имеются у человека, отсюда и осложнения. Стоит отметить, что сам вирус не может существовать за пределами организма долго и погибает в течение максимум нескольких дней.

– Настороженность по заболеванию коронавирусом актуальна, – сказала главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Назигуль Сапаргалиева. – Работа, которая ведется на сегодняшний день в Казахстане, в частности в нашем регионе, направлена на профилактику вирусной инфекции. Создан областной оперативный штаб. Медицинские учреждения находятся в режиме готовности на случай обнаружения заболевания. Во всех больницах есть боксы для госпитализации таких больных. Достаточно лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, в том числе для медперсонала. Но мы надеемся, что у нас не будет случаев заболевания.

Если все же появится подозрение на коронавирусную инфекцию, то пациента госпитализируют и произведут сбор эпидемиологического анамнеза. Анализы на выявление заболевания отправят в Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы ВКО, а затем в референс-лабораторию Нур-Султана.

По словам Ербола Смаилова, специфической терапии при коронавирусной инфекции пока нет. Пациентам назначают противовирусные препараты – «Лопинавир» или «Ритонавир» совместно с ингаляциями «Интерферона». Такой подход показал положительный результат при лечении других видов возбудителей коронавируса, которые встречались ранее (SARS и MERS).

Добавим, что в рамках работы областного оперативного штаба в Усть-Каменогорске и Семее в ближайшие дни запланировано проведение учений на случай выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Чтобы обезопасить себя и избежать заражения вирусной инфекцией, врачи призывают соблюдать основные профилактические правила:

– Без крайней необходимости не посещать Китайскую Народную Республику. Если вы все же оказались на территории соседнего государства, то либо там, либо по приезде в случае симптомов, указывающих на респираторное заболевание, необходимо обратиться в медицинское учреждение;

– Избегать контакта с людьми с признаками острых респираторных заболеваний;

– В общественных местах использовать одноразовые маски, которые необходимо менять раз в три часа;

– Чаще мыть руки с мылом или использовать антисептические средства;

– Прикрывать рот при чихании или кашле салфеткой;

– Подвергать тщательной термической обработке мясо и яйца;

– Избегать контактов с животными и птицами, особенно экзотическими.

Татьяна Кравченко

Бакытгуль Бельбаева