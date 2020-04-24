В прямом эфире

Антикоррупционная служба региона ежедневно выходит в прямой эфир.

Агентством РК по противодействию коррупции запущен проект Antikor.Live. Он является платформой для постоянной трансляции антикоррупционного контента в режиме онлайн.

По установленному графику в прямой эфир c 11:00 до 12:00 выходят: в понедельник, среду и пятницу – первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ВКО Жигер Байдилдин, во вторник – руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Елена Березинская-Абилова, в четверг – руководитель специальной мониторинговой группы Станислав Каримов.

– В ходе прямых эфиров для широких слоев населения представлена информация о реализуемой в стране антикоррупционной политике, антикоррупционных проектах агентства, новеллах антикоррупционного законодательства, мерах поощрения за сообщения о фактах коррупции, защите осведомителей и другие данные, – сообщили представители областного ДАПК.

Во время эфира каждый может задать вопрос о деятельности агентства и областного департамента, оставить свои отзывы или предложения.

Прямые трансляции осуществляются через официальные страницы территориальных департаментов агентства во всех популярных социальных сетях – Facebook, Instagram и на YouТube-канале.

Ерик Абитов