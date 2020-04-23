В прежнем темпе

Несмотря на действующий режим карантина, темпы строительства в регионе снижаться не будут.

По информации областного управления строительства, архитектуры и градостроительства, объемы жилищного строительства в регионе активно увеличиваются. В 2020 году за счет всех источников финансирования запланировано строительство 6433 квартир общей площадью 535,8 тысячи квадратных метров. Это на

15 процентов больше, чем в прошлом году.

Так, в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алтае, а также в Аягозском, Глубоковском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Кокпектинском, Курчумском, Уланском, Урджарском и Шемонаихинском районах начато строительство 118 многоквартирных домов и 37 одноэтажных. Из них – 50 кредитных, 56 арендных (без права выкупа) и 12 коммерческих (за счет частных инвестиций) дома.

– Принято решение не разрабатывать излишне дорогие проекты, а использовать типовые, – отметили в управлении. – Таким образом можно снизить итоговую стоимость готовых квартир, сократить очереди на получение жилья и максимально использовать материалы, которые производят в регионе.

Наибольший объем строительства приходится на областной центр –

37 многоэтажных домов общей площадью свыше 290 тысяч квадратных метров (3485 квартир). Второй в рейтинге – Семей, здесь запланировано возведение 30 многоэтажек площадью около 180 тысяч квадратных метров (2128 квартир). Во всех указанных выше районах начато строительство 51 многоэтажного дома на 820 квартир общей площадью более 65 тысяч квадратных метров.

В текущем году в области планируют сдать в эксплуатацию 487 тысяч квадратных метров жилья.

В первом квартале уже введено в эксплуатацию свыше 90 тысяч квадратных метров. Это четыре много-этажных дома на 322 квартиры общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров и около 59 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, построенного за счет населения. Более 6 тысяч квадратных метров составило прочее жилье.

В первую очередь в новые квартиры заселятся малоимущие и многодетные семьи. Частные строительные компании выделят квартиры под государственные программы.

Для обеспечения доступным жильем населения в рамках программы «Нұрлы жер» активно возводят жилые микрорайоны в городах региона – Левый берег в Усть-Каменогорске и Карагайлы в Семее.

В Семее на этот год запланировано строительство 127 многоквартирных домов общей площадью 787,7 тыс. кв. метров. Из них уже построено 19 домов, а это 1333 новые квартиры. Ведется строительство еще 22 домов на 1557 квартир.

В микрорайонах Нұрлы Жол и Спорткластер на левом берегу в Усть-Каменогорске предусмотрено строительство 87 домов на 7350 квартир общей площадью 655,1 тыс. кв. метров. Уже построено пять домов общей площадью 21,3 тыс. кв. метров (216 квартир), ведется строительство 22 домов площадью 146,9 тыс. кв. метров (1754 квартиры).

По итогам этого года за счет строительства нового жилья планируется обеспечить 2047 очередников местных исполнительных органов кредитным жильем и 564 очередника из социально уязвимых слоев населения – арендным жильем без права выкупа, из них 193 малообеспеченных многодетных семьи.

Бахыт Сарсембаева