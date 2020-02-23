В полной готовности

До наступления календарной весны осталось чуть больше недели. В Семее началась подготовка к паводковому периоду.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для жителей окраин и частного сектора. Чтобы не допустить подтопления в жилых районах, разработан план противопаводковых мероприятий. Ведется мониторинг городских улиц и районов, в частном секторе производится расчистка улиц от снега, начата работа по очистке арычной системы. Задействованы все имеющиеся силы и средства.

– На зимнее содержание улиц города предусмотрено 205 миллионов тенге, по состоянию на 17 февраля вывезено около 220 тысяч кубометров снега. Работа продолжается, – сообщил заместитель акима города Семея Николай Ушаков. – Арычные системы начали открываться на 10 дней раньше срока по температурному графику. Выставлены бригады на круглосуточное дежурство. Запас инертного материала достаточный.

Как он отметил, имеется 264 тонны песка, 5 тыс. тонн инертного материала, 23 единицы техники по откачке воды и 32 насосные станции, которые дополнительно могут применяться для откачки дождевых и талых вод.

По поручению акима города создана рабочая группа, определяющая дополнительные участки по вывозу снега. В результате мониторинга определены 55 улиц частного сектора, где есть угроза возможного подтопления частных домов. Среди них участки в районе Дальней, улица Каюма Мухамедханова, район Восточного, Мирного, Степного. С этих улиц ведется интенсивный вывоз снега.

Вместе с тем начаты работы по очистке арычной системы в районе Красного Кордона, выставлен круглосуточный контроль. Также ведутся работы в поселках Мирный и Контрольный, на двух участках которых в арычной системе уже начался сход воды.

– В этом году проводим работу на территории Восточного – от железной дороги до схода в реку Иртыш, – подчеркнул Николай Ушаков. – Планируем восстановить арычную систему. Изыскательские работы ведутся в районе Красного Кордона. В этом году приступим к разработке проектно-сметной документации по спрямлению арычной системы от улицы Короткой до улицы Донентаева.

А вот угрозы со стороны Иртыша, по мнению специалистов, не предвидится. В этом году выдалась аномально теплая зима, замер льда на реке осуществляется два раза в месяц. И если прошлой зимой его толщина составляла 52 сантиметра, теперь она в два раза меньше –

29 сантиметров. Ведется мониторинг сброса воды с Шульбинской ГЭС.

Кроме того, заключен меморандум на проведение взрывных работ, предусмотрены денежные средства, определены места для проведения взрывов, составлена карта. Но всё это готовится лишь на случай, если проведение взрывных работ потребуется. На сегодняшний же день специалисты уверенно заявляют: необходимости в этом пока нет.

Флора Левина

Семей