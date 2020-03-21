В поиске подземных богатств

В Казахстане намерены открывать новые месторождения. В результате специально проведенных геологических исследований во всех регионах страны выявили перспективные участки для добычи полезных ископаемых. Особенно велик объем земных богатств вблизи моногородов, в числе которых оказались Риддер и Алтай.

Прогнозные ресурсы Казахстана по золоту составляют 2,3 тыс. тонн, меди – 33 млн тонн, полиметаллов – 35,6 млн тонн. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Санжар Жаркешов.

– Мы убедились, что потенциал для новых открытий огромен, особенно вблизи моногородов Жезказган, Сатпаев, Алтай и Риддер. Имеются перспективы на новые рабочие места и увеличение занятости населения, – отметил вице-министр.

Он также подчеркнул, что в рамках разрабатываемой Госпрограммы геологической разведки на 2021–2025 годы министерством просчитываются возможные риски по состоянию некоторых зрелых месторождений.

– Первостепенной задачей программы будет являться восполнение сырьевой базы, привлечение инвестиций в отрасль. Разработан уже целый комплекс мер, направленных на решение проблем отрасли. Наша цель – продлить жизнь зрелым месторождениям и открыть новые, а также увеличить количество рабочих мест, – добавил Санжар Жаркешов.

АЛТАЙ – КЛАДЕЗЬ РУДЫ

Основные месторождения полиметаллов в районе Алтай – Зыряновское, Малеевское, Греховское, Путинцевское, Майское, Богатыревское. Как отметили в районном акимате, в последние годы действительно наблюдаются дефицит рудного сырья, невосполнение погашаемых запасов, общее уменьшение их количества и качества. Это обусловлено недостаточностью геологических исследований, отработкой запасов, нерентабельностью отработки глубоких горизонтов некоторых месторождений. Часть из них уже законсервирована или ликвидирована. Поэтому, можно сказать, что Государственная программа геологической разведки была принята весьма вовремя.

На сегодняшний день наиболее крупным эксплуатируемым месторождением в районе Алтай является Малеевское, разработкой занимается ТОО «Казцинк». По данным Восточно-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования «Востказнедра», запасы руды на первое января 2019 года составляли 11 966,8 тыс. тонн. При годовой производительности по добыче руды в 1,8 млн тонн, существующих балансовых запасов хватит на шесть лет.

Еще одно крупное месторождение – Путинцевское – разрабатывает ТОО «Казахстанская горнорудная компания». Контракт на добычу заключен до 2025 года.

В районе Алтай проводятся работы по разведке цветных и благородных металлов. Вдобавок ТОО «Казцинк» заключило контракты на проведение геологоразведочных работ на Ревнюшинской и Хамирской площадях. Срок их действия – до 2024 года.

За счет средств республиканского бюджета проводятся крупномасштабные поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений на Ревнюшинской площади. Результаты ожидаются к концу этого года.

– Недропользователи принимают меры по восполнению погашаемых отработкой запасов, – пояснили в «Востказнедра». – Есть все основания полагать, что в результате выполненных работ будут обнаружены новые перспективные проявления рудной минерализации, в том числе и «слепые», не выявленные ранее традиционными методами поисков.

ПЕРСПЕКТИВЫ ГОРНОГО РИДДЕРА

Основные месторождения полиметаллов вблизи Риддера – Риддер-Сокольное, Тишинское, Шубинское, Ново-Лениногорское, Долинное, Обручевское, Чекмарь. Но действуют сегодня только первые два. Причем Риддер-Сокольное месторождение является старейшим, его первая руда была открыта Филиппом Риддером в 1784 году, с тех пор этот кладезь горных богатств активно эксплуатируется.

По словам заместителя акима Риддера Данияра Дюсембаева, запасы действующих месторождений в значительной степени уже отработаны. Переработка руд направлена на извлечение цинка, свинца, меди, золота, серебра.

Новой рудной базой в районе вскоре станет Долинное месторождение, расположенное в четырех километрах восточнее Риддера. Ввод его в эксплуатацию намечен на 2021 год. Разработкой занимается ТОО «Казцинк». Также компания намерена запустить Обручевское и Ново-Лениногорское месторождения, все они находятся вблизи Риддера. Сообщается, что высвобождаемые в процессе остановки месторождений работники будут направлены на новые рудники.

– ТОО «Казцинк» заключило контракты на разведку месторождения Чекмарь, Бутачихинско-Кедровского блока, Шубинской площади. Совместно с НГК «Казгеология» осуществляются геологоразведочные работы на Ивановской, Приграничной и Сакмарихинско-Черноубинской площадях, – отметил Данияр Дюсембаев.

ТОО «Риддер-Полиметалл» начало разработку Стрежанского месторождения медно-свинцово-цинковых руд, оно расположено в 28 километрах к северу от Риддера. Добывать руду там намерены с 2021 года.

За счет средств республиканского бюджета начались поисково-оценочные работы на золото-полиметаллы на Восточно-Старковском участке, результаты будут известны в конце 2022 года.

Восточно-Казахстанская область является крупнейшим горнорудным регионом Рес-

публики Казахстан, где добыча полезных ископаемых осуществляется на протяжении

уже сотен лет. Судя по проводимой работе, можно смело утверждать, что ресурсный потенциал ВКО не исчерпан, в регионе имеются многочисленные рудопроявления, требующие изучения и оценки.

Кристина Кирдяпкина

Дмитрий Франчук