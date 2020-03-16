В поисках вечных ценностей

В школах Семея открыты клубы «Путешествие в мир Абая».

Наследие Абая Кунанбайулы – бесценное сокровище, хранящее в себе мудрость Великой степи. В год празднования 175-летия выдающегося поэта, мыслителя и просветителя у учащихся Семея появилась уникальная возможность приобщиться к его трудам – в 56 школах города действуют клубы «Путешествие в мир Абая».

По мнению авторов идеи создания клубов «Абай әлеміне саяхат» – «Путешествие в мир Абая», молодежь должна сознательно формировать в себе национальную идентичность. Прежде всего – горячо любить свой народ и Родину, знать родной язык, сердцем и всей душой принимать национальные традиции, соблюдать их, иметь понятие о национальном сознании.

В своих трудах и произведениях все эти высокие качества стремился привить читателю и великий поэт казахской степи – Абай Кунанбайулы. Клуб «Путешествие в мир Абая» ведет работу среди учащихся. Члены клуба должны знать наизусть на казахском языке 70 слов, взятых из стихов Абая и 45 мыслей из «Слов назиданий» великого поэта. Каждый день пришкольные клубы «Путешествие в мир Абая» пополняются новыми участниками, желающими расширить для себя горизонты мира Абая.

Стоит отметить, что такой клуб действовал и прежде. 20 ноября прошлого года в школе № 16 имени Т. Аманова состоялся городской семинар на тему «Абай деп соққан жүректер», посвященный юбилею клуба «Путешествие в мир Абая». В работе семинара приняли участие учителя, родители, заместители директоров всех учебных заведений города.

На встрече состоялись мастер-классы «Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла…», было организовано проектное обучение «Слова назидания как путеводная звезда в формировании личности человека». Также в рамках семинара представили экспозицию литературно-мемориального музея Абая, библиотеки им. Абая на тему «Абай-дана, дара тұлға».

Интеграция бесценного сокровища – трудов Абая Кунанбайулы в систему образования на этом не ограничивается. В учебных заведениях Восточного Казахстана внедрен элективный курс «Абайтану» для учеников 5–8 классов и учащихся первого курса колледжей, обучающихся по специальности «Преподаватель казахского языка и литературы». Во всех 277 полнокомплектных школах области и двух педагогических колледжах открыты кабинеты «Абайтану».

Продолжается реализация литературного проекта «Абай әлемі», утвержден к изданию общим тиражом 21 тыс. экземпляров список из 20 книг на казахском, английском, русском языках, в которые вошли произведения отечественных писателей. Всего в регионе в рамках празднования юбилея Абая планируется проведение более 500 мероприятий, в том числе 24 международных – в Великобритании, России, Турции, Польше, Китае. Запланировано свыше двадцати крупных мероприятий на республиканском уровне.

К их организации и проведению привлечены региональные вузы, научная и культурная общественность, представители Союзов писателей и художников РК, НПО, молодежь. Мероприятия направлены на просвещение, образовательные инициативы, духовное и нравственное воспитание молодого поколения.

Все эти меры наглядно демонстрируют, что даже спустя столетие труды Абая Кунанбайулы не потеряли своей ценности и актуальности, ведь в центре духовных исследований Абая – радикальное обновление мира и человека, поиски новых ценностей и ориентиров, способных пробудить творческие силы человека, нравственно его возвысить, побудить к общению с другими культурными мирами.

Творения Абая коренным образом отличаются от всего того, что было в нашей традиционной культуре. Он сформировал новое мышление и мировоззрение, выработал иные этические и эстетические ценности, доказал необходимость для человечества нового принципа жизни, бытия и новых идеалов.

Мария Щетинина

Семей