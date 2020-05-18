В пекле Сталинграда

Петр Ляпунов собственными глазами видел ужасы осады Сталинграда, почти стертый с лица земли город и отчаянную отвагу наших солдат.

Родился героический фронтовик в селе Тарханка в 1907 году в семье крестьян. Времена были тяжелые, голодные – сказывалось поражение России в русско-японской войне. Когда Петр подрос, стал помогать родителям на поле и по хозяйству.

В Первую мировую, а затем гражданскую войну всех трудоспособных мужчин призвали в армию. Тяжелая крестьянская работа легла на хрупкие плечи женщин и детей.

В 1931 году Петр Ляпунов вступил во вновь созданный колхоз имени С. Буденного. Создание колхозов сопровождалось массовым раскулачиванием и ссылкой наиболее зажиточной части крестьянства.

Началась Великая Отечественная война, Петра Дорофеевича призвали в действующую армию. Боевой путь он начинал в составе Западного фронта. Участвовал в Смоленском сражении, которое продолжалось около двух месяцев. Чего только не испытали новобранцы в первые дни ужасной войны! Горечь отступления, нехватка боеприпасов, постоянная бомбежка, вой пикирующих самолетов и страх попасть в плен к фашистам.

«Где-то в душе теплилась надежда, что очень скоро мы погоним немца обратно, по этой же дороге, – вспоминал фронтовик. – Но проклятая война затянулась на долгие четыре года».

Солдаты Красной Армии на всех фронтах вели упорные бои с превосходящими силами противника. Врага изматывали в прямом смысле. Пехотинец Ляпунов в бою всегда вел себя хладнокровно, никогда не поддавался панике. За это командиры его уважали и ставили в пример остальным бойцам.

В 1942 году немцы, выйдя в большую излучину Дона, создали непосредственную угрозу захвата Сталинграда. Город был неприступной крепостью на пути фашистских захватчиков к кавказской нефти. После провального наступления на Москву враг передислоцировал свои основные силы на южное направление с целью создать угрозу захвата Москвы с юга и прикрыть направление основного удара на Кавказ. Немецко-фашистские захватчики планировали «отрезать» центр страны, где располагались основные части Красной Армии, от богатых нефтяных месторождений Грозного и Баку. Потеря юга России грозила разрывом коммуникаций и с черноморским флотом, что привело бы к отсутствию его эффективности, а в войну на стороне захватчиков вступили бы Япония и Турция.

В этой обстановке Ставка Верховного Главнокомандования приняла срочные меры по организации обороны на Сталинградском направлении. Город имени Сталина предстояло отстоять любой ценой.

17 июля 1942 года развернулось величайшее сражение Второй мировой войны – Сталинградская битва, участником которой был минометчик Ляпунов в составе 3-й минометной роты. Враг всеми силами хотел скинуть Красную Армию в Волгу, но защитники города стояли насмерть.

Немцы ожесточенно бомбили, обстреливали город из орудий различного калибра. В один из дней на позиции минометной роты пошли в наступление немецкие танки. Советские минометчики, подпустив фашистские машины, расстреляли их в упор, а двигавшуюся за ними пехоту закидали минами.

Спланированная атака врага «захлебнулась».

Войскам Красной Армии удалось отстоять Сталинград. Ожесточенное сражение завершилось 2 февраля 1943 года. Эта победа положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли, за которым последовало освобождение Европы и полная победа над врагом.

Петр Дорофеевич выжил в этом страшном бою и в составе своего полка освобождал Украину и Европу. Победу встретил в предместье Берлина. За участие в Сталинградской битве рядовой Ляпунов был награжден второй медалью «За отвагу».

После демобилизации фронтовик вернулся в родные места и до выхода на пенсию трудился в родном колхозе. Он всегда призывал молодое поколение быть преданными Родине, защищать свой народ, не жалея ни сил, ни крови, а потребуется – и жизни…

Аида Жумекенова