В память о писателе

В Семее почтили память известного писателя и ученого-абаеведа Каюма Мухамедханова.

В честь 104-летия Каюма Мухамедханова у Дома дружбы состоялась торжественная церемония возложения цветов к его памятнику. Участники мероприятия, среди которых были представители местной исполнительной власти, родственники писателя и сотрудники музея Абая, поделились своими воспоминаниями о выдающемся земляке.

– Стало культурной традицией в начале года возлагать цветы к памятнику выдающемуся сыну нашей земли, ученому, патриоту с большой буквы и просветителю Каюму Мухамедханову, – отметил сын ученого Дегдар Мухамедханов. – Этот год особенный, потому что имена Абая и Каюма неразрывно связаны. Каюм Мухамедханов вместе со своим учителем и другом Мухтаром Ауэзовым исследовали и популяризировали творчество Абая. Его наследие – это непреходящая ценность. В свое время Каюм говорил, что человеку, который познал Абая, легче преодолеть жизненные трудности.

Каюм Мухамедханов родился в Семее 5 января 1916 года. Окончил Семипалатинский педагогический институт, долгие годы работал учителем литературы и директором музея Абая. Творчеством занялся в середине 30-х годов, когда и были написаны его первые драматические произведения. В честь выдающегося ученого-абаеведа в Семее названа одна из центральных улиц города.

Флора Левина

Семей