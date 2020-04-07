В особых условиях

Выдача специальных пропусков, разрешающих передвижение в условиях действия ограничительных мер, проводится без ажиотажа и очередей.

Спецпропуска получают предприниматели, которые должны продолжать работу в штатном режиме, согласно Постановлению главного санитарного врача ВКО. Среди них сотрудники аптек, медицинских центров, стоматологий, продуктовых магазинов, коммунальных служб, охранных организаций, АЗС, дистрибьюторы по поставке продуктов питания.

Аким области Даниал Ахметов, посетив усть-каменогорскую школу № 38, где развернут один из пунктов выдачи пропусков, лично проверил, есть ли на сегодняшний день затруднения при их получении. Незапланированный рейд был обоснован выплеснутым в социальные сети недовольством горожан по поводу графика выдачи пропусков.

На всех трех этажах школы одновременно вели прием порядка двухсот специалистов городского акимата. Во избежание ажиотажа и очередей, для посетителей предусмотрено двадцать кабинетов – в зависимости от отрасли деятельности.

– Как мы видим, люди беспрепятственно, быстро получают пропуска. Здесь нет очередей. За пять-шесть минут около ста человек успели получить разрешение. Такая же работа ведется в акиматах Семея и областного центра, – отметил глава региона.

По его словам, в кратчайшие сроки спецпропуска получат все субъекты малого и среднего бизнеса, которые также обеспечивают бесперебойную деятельность стратегически важных предприятий и организаций города.

Даниал Ахметов, обращаясь к присутствующим предпринимателям, объяснил, что эти требования в условиях чрезвычайного положения – вынужденная мера.

– Пропускная система в городах введена в целях предупреждения и предотвращения распространения коронавируса. Разрешение позволяет, прежде всего, поддерживать порядок и ограничивать количество людей на улице. Прошу вас с пониманием относиться к этому, – сказал глава региона.

Стоит отметить, что большинство горожан ограничительные меры поддерживают, опасаясь за свое собственное здоровье и благополучие своих близких.

– Я являюсь индивидуальным предпринимателем, занимаюсь производством и поставкой хлебобулочных изделий, – рассказывает житель Усть-Каменогорска Еркебулан. – Сегодня я быстро, без очереди получил спецпропуск зеленого цвета. Теперь могу осуществлять свою деятельность без проблем. Считаю, что ограничительные меры, которые ввели в городе, на сегодняшний день необходимы. Только так мы сможем предотвратить распространение вируса.

Даниал Ахметов сообщил предпринимателям, что ведется разработка специального приложения, которое позволит им получать пропуска в режиме онлайн уже со следующей недели.

Что касается обеспечения беспрепятственного проезда в города работников и провоза грузов сельскохозяйственного назначения, включая семена, удобрения, запчасти и ГСМ, аким области заверил, что проблем с этим не возникнет, вопрос в кратчайшие сроки будет урегулирован.

Напомним, с 6 апреля передвижение населения по территориям Усть-Каменогорска и Семея осуществляется при наличии талонных пропусков. Первый тип – для сотрудников организаций и служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов, работающих граждан. Второй тип выдается на каждую семью с правом три раза в неделю посещать объекты торговли, аптеки, банки. Зеленый пропуск – по четным дням, белый – по нечетным дням месяца.

В выдаче «рабочих» пропусков отказано персоналу коммерческих объектов (кинотеатров, торговых центров, саун, салонов красоты и других), деятельность которых согласно постановлению главного санврача ВКО временно приостановлена, как наиболее опасных в плане распространения инфекции.

Бахыт Сарсембаева

Тлеубек Шаяхмет