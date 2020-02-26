В обновленном формате

Ученые-лингвисты Восточно-Казахстанской области обсудили изменения в новом казахском алфавите на латинице.

Открытое обсуждение темы прошло в Усть-Каменогорске в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Планом мероприятий по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики на 2020–2025 годы.

По информации организаторов – Управления по развитию языков ВКО, мероприятие направлено на исследование вариантов алфавита, которые уже разработаны рабочей орфографической группой, а также на рассмотрение других проектов.

Участие в дискуссии приняли ученые-филологи высших и специальных учебных заведений области, директора и преподаватели районных и городских центров обучения языкам. Они поделились мнением о предлагаемых изменениях в алфавите.

– При выборе алфавита необходимо принимать во внимание некоторые факторы, – сказала доцент ВКОФ Академии государственного управления при Президенте РК Айгуль Сейлхан. – Например, в нашей стране ребенок начинает изучать алфавит в 6–7 лет. Из этого вытекает следующий вопрос: как научить детей в этом возрасте понимать все буквы латиницы? Этот момент нужно учитывать.

Также поступали предложения убрать букву «ч», использовать орфографический символ макрон при произношении специфических букв «у» и т. д.

Результаты обсуждения будут направлены в Комитет по языковой политике Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. После мониторинга ученые рабочей группы примут решение, основанное на научном методе.

Добавим, что аналогичные мероприятия по обсуждению новых вариантов алфавита казахского языка прошли и в других областях страны.

Александра Исаева