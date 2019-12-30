В Новый год – с крысой за пазухой

Крысы чаще всего вызывают у окружающих негативные ассоциации. Но Белая Металлическая – символ будущего года по восточному календарю, поэтому накануне праздника имеет смысл поменять отношение к грызунам. Ведь есть среди них необычайно милые создания, которые живут в домах и являются полноправными членами семьи.

Алена Парасаева души не чает в крысёнышах. Девушка покупает грызунов у заводчика и ищет им семьи. У Алены нет совершенно никакой неприязни к зверькам, наоборот, она прониклась к ним большой симпатией.

«Мне нравится их хвост!»

– Крысы – интересные животные, очень умные, все понимают. Милые, хорошие, социальные и веселые, – говорит Алена Парасаева о своих подопечных. – Сравнивала их с хомяками – разница очевидна. У крыс выше интеллект, они так не кусаются и не съедают своих сородичей. Мне очень нравятся их лапки и хвосты. Интересно наблюдать, как крысы держат еду – прямо как люди.

Алена Парасаева – предприниматель, грызуны живут у нее на работе, не ограниченные клеткой. Животные регулярно производят вылазки, очень любят находиться на руках и замечательно контактируют с посетителями.

– У меня жила крыса, несмотря на то, что еще у нас обитает кот, – вспоминает Алена Парасаева. – Я свободно выпускала ее на прогулку по дому. Первое время кот ходил за новой жительницей по пятам, но не нападал. Они лишь молча переглядывались. Спустя время вообще стал спокоен в отношении крысы, принял ее за члена семьи. Да и крыса не боялась. Эти зверьки тоже привыкают ко всему, нужно лишь немного времени. Главное – наблюдать за животными.

Сейчас у Алены 13 подопечных. Внешне крысы похожи друг на друга, выглядят как одна. Но все же есть различия, особенно в поведении и характере.

– Недавно у меня забрали в семью крысу с заломаным хвостиком. Покупатели ее выбрали только потому, что такая же особенность есть у их кота. В Усть-Каменогорске крыс особо не разводят, поэтому те, кто хочет завести себе грызуна, очень радуются, когда узнают обо мне. А я люблю ими заниматься. Ничего меня не смущает, – сказала Алена.

Крысят легко прокормить. Вообще, это прожорливые звери, они могут есть абсолютно все. Но, как рассказала Алена Парасаева, живут грызуны всего 3-4 года, поэтому для заботы об их здоровье не следует кормить крыс сырым мясом, жареной, соленой, жирной пищей. Тем не менее основной их рацион довольно разнообразен: орешки, семечки, яблоки, груши, сухофрукты, молоко, кефир, яйца.

– Крысы съедят все, что им дадут, но от вредной пищи будут сильно болеть. Многие хозяева этого не понимают и кормят на убой, а делать этого ни в коем случае нельзя, опасно для здоровья зверьков, – поделилась Алена Парасаева.

Особый ветеринарный уход грызунам не нужен. Декоративные крысы ничем не болеют, вакцинация для них – процедура необязательная. К старости у них появляются недуги: звери лысеют, их тело покрывается язвочками и шишками. В таких случаях хвостатых следует показать ветеринару.

– Думаю, мои крысы чувствуют приближение своего года. Они очень счастливые и довольные, стараюсь часто брать их на руки. Грызуны задорно прыгают, бегают, у меня на работе их любят и лелеют. Я очень счастлива встречать этот Новый год в окружении его символов. Надеюсь, он принесет мне столько же радости, сколько приносят мои крысы, – подытожила Алена.

«Навожу им порядок, они удивляются»

Японские карликовые мышки – ближайшие сородичи обыкновенным крысам. Эти красотки обитают в одном из зоомагазинов Усть-Каменогорска, своими забавными выходками привлекают внимание всех посетителей, особенно детей.

Елена Хардина открыла магазин в 1999 году. Женщина всегда старается завезти в магазин необычных животных, чтобы местная детвора могла прибегать на них посмотреть и покормить.

– Очень люблю животных. В нашем магазине есть кролик Степашка, хомячки и мышки. Грызуны очень красивые, забавные, с ними нет никаких проблем, можно приучать их к рукам. Лучше держать в стеклянных контейнерах со специальными отверстиями для циркуляции воздуха, так как мыши слишком маленькие, могут просочиться сквозь прутья клетки и сбежать, – рассказала Елена Хардина.

Мышки очень активные, они почти не спят, находятся в постоянном движении. Хозяйка зоомагазина постоянно наблюдает за зверятами и снимает их на видео. Мыши не раз становились героями соцсетей.

– Я каждое утро подхожу к ним, спрашиваю, как спалось, что предложить вкусного, – поделилась Елена Хардина. – В контейнер кладу сено, его в запасах много. На время уборки перекладываю мышей в другое место. Навожу порядок, раскладываю сено, запускаю их обратно в контейнер, а они удивляются переменам. Словно говорят: «Ты что наделала? У нас же тут были норки!» Своей уборкой я и правда рушу норки, но они быстро сооружают другие. Мыши начинают бегать по сену, и буквально за день там образуются выемки. Любопытно наблюдать, как они постоянно из этих норок выныривают и выглядывают.

О своих подопечных Елена Хардина рассказывает с большой любовью. Окрас японских карликовых мышей – пятнистый бело-черный. Расположение пятен отличается, и, опираясь на это, владелица зоомагазина может их различать, многих особей узнает «в лицо».

Японские карликовые мыши питаются в основном злаками, фруктами и овощами. В их «домике» обязательно должен быть солевой камушек. Так как у грызунов бесконечно растут зубы, мышам их нужно стачивать. Помимо камня можно класть в клетки ветки.

– В длину эти мыши небольшие. Если не считать хвост, то с палец. По форме тела напоминают крысу, но они меньше размером, а уши у них большие и окрас интересный, – отметила Елена Хардина.

«Дети приходят, а он спит»

Квесты в реальности давно стали популярным развлечением среди детей и взрослых. В одной из организаций Усть-Каменогорска, которая предлагает гостям разгадать загадку безумного ученого, обитает крысеныш Чих. Более того, он исполняет определенную роль, и вовсе не страшную. С грызуном связана одна из головоломок, которую необходимо решить игрокам. Управляющие квестом бережно относятся к своему актеру и никогда не оставляют его без вкусностей.

– Чих живет внутри локации, для него сооружен специальный стеклянный домик. А если игр долго нет, то он переезжает в мой кабинет и соседствует с попугаем и мадагаскарскими тараканами, которые также задействованы в различных квестах, – рассказал управляющий директор квест-рума Александр Непогодов.

Многие владельцы и заводчики крыс отмечают высокий уровень их социализации. Чих – не исключение. Одному в клетке ему скучновато, поэтому грызун обожает сидеть на руках и «общаться» с людьми. Из лакомств он отдает предпочтение семечкам, сухофруктам и свежим яблокам.

– Крысу купили в зоомагазине как раз перед запуском квеста. Сейчас ему около полутора лет. Посетителям брать его на руки не разрешаем. Игроки наблюдают за ним через стекло и фотографируются рядом с его домиком. В большинстве наши гости – дети, они приходят большой шумной компанией, но Чих никого не боится. Во время игры он чаще всего спит, – отметил Александр Непогодов.

Приближение «своего» года Чих, определенно, чувствует. Он позволяет себе лениться и спать, чтобы через несколько дней войти в год Крысы бодрым и ничего не пропустить.

Кристина Кирдяпкина