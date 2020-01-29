В новом формате

В прошлом году антикоррупционная служба ВКО перешла на новый формат работы, внеся значительные изменения в свою деятельность.

Итоги работы ведомства за 2019 год озвучили на отчетной встрече, которая состоялась в стенах нового Сервисного центра антикоррупционной службы. В ней приняли участие руководители проектного офиса «Шығыс – адалдык аланы», специальной мониторинговой группы, регионального информационно-просветительского штаба и вузов, представители общественности и СМИ.

– По поручению Главы государства, озвученному в Послании народу Казахстана, антикоррупционная служба области продолжает системную работу по противодействию коррупции, – сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Ерлан Жалмагамбет. – Так, в 2019 году в госорганах, субъектах квазигосударственного сектора проведено 20 внешних анализов коррупционных рисков, дано 135 рекомендаций, 105 из которых уже исполнены.

Совместно с акиматом области и гражданским обществом успешно реализуется проект «Шығыс – адалдық алаңы», главная цель которого – искоренение бытовой коррупции.

Глава антикоррупционной службы отметил, что роль специальной мониторинговой группы (СМГ) способствует изменению общественного сознания и является связующим звеном между гражданским обществом и госаппаратом. Для повышения прозрачности члены СМГ участвуют в экзаменационной комиссии на получение водительских прав, в комплексном тестировании при поступлении в магистратуру и докторантуру. Общественники проверяют качество отремонтированных дорог, реализацию инфраструктурных проектов. При этом Ерлан Жалмагамбет обозначил необходимость усиления общественного контроля и полноценного использования потенциала специальных мониторинговых групп.

– В рамках проекта «Интерактивная карта общественного контроля» в регионе 1507 государственных организаций представили информацию о бюджетах, – проинформировал он. – Таким образом, граждане могут наблюдать за процессом расходования средств в режиме реального времени.

Областной антикоррупционной службой также реализуется проект по защите прав инвесторов и предпринимателей. В борьбе с коррупцией основной акцент делается на превентивные меры, воспитание антикоррупционного сознания.

На отчётной встрече также выступили руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Елена Березинская-Абилова, руководитель специальной мониторинговой группы Станислав Каримов и руководитель регионального информационно-просветительского штаба Арайлым Есимбекова.

В завершение встречи Ерлан Жалмагамбет вручил благодарственные письма ректорам вузов области, представителям общественности и СМИ за их активную гражданскую позицию и разъяснение основных направлений антикоррупционной политики страны.

Кроме того, глава департамента отметил необходимость создания на базе учебных заведений исследовательского центра по вопросам изучения проблем коррупции, поддержанную председателем Агентства РК по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым и акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым.

Марк Касымов