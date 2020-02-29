В мире и согласии

В областном специальном Доме юношества встречают праздничный день 1 марта со словами особой благодарности.

На торжественном мероприятии, приуроченном к этой дате, воспитанникам и гостям учреждения рассказали об истории возникновения и глубоком смысле праздника, который с 2016 года отмечают в Казахстане в первый день весны.

– День благодарности – это дань уважения казахстанских этносов друг к другу, яркий пример казахстанского патриотизма, единства и дружбы, – подчеркнул воспитанник Дома юношества Богдан Садыков. – Символично, что он совпадает с днем создания Ассамблеи народа Казахстана, которая в этом году отмечает свое 25-летие.

Концертная программа, состоящая из ярких творческих номеров вокальных групп «Гармония» и «Ажарым», порадовала зрителей. В ходе праздника заместитель директора Дома юношества Жанна Бошаева вручила благодарственные письма друзьям дома юношества.

Миллионы людей в многонациональной республике благодарят за гостеприимство, помощь и поддержку, которые в тяжелые годы депортации оказали их предкам на казахской земле.

Милана Лейман