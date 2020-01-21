«Природа Абая, голос Абая, дыхание Абая –

это дыхание времени, голос самого народа.

Сегодня голос поэта сливается с нашими голосами,

крепнет и набирает новую мощь»

Мухтар Ауэзов

У каждого народа есть великий поэт, мыслитель и пророк, который на долгое время вперед обуславливает развитие культуры и общественной мысли. В истории казахского народа это Абай Кунанбаев.

Каждая юбилейная веха великого мыслителя отмечается в нашей стране широко и достойно. Это своеобразное подведение итогов развития казахстанского общества в современных реалиях. Мы словно держим отчет перед памятью просветителя и перед своей совестью о том, чего достигли, что еще предстоит сделать. Не удивительно, что казахстанцы горячо поддержали призыв, прозвучавший в статье Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», к празднованию 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева на республиканском и международном уровне.

Талант Абая многогранен, а созданные им произведения занимают особое место в сокровищнице мировой литературы и общественной мысли. Обладая глубокими знаниями и большим сердцем, он стремился к совершенству мира и человека. Абай еще тогда указывал путь современной казахстанской молодежи – образование, мораль, духовный рост.

Только следуя этим наставлениям, наше поколение смело сможет передать наследие великого мыслителя и поэта потомкам в «круге вечности», о котором когда-то писал Абай: «Мир – океан. Времена, как ветры, гонят волны поколений, сменяющих друг друга, – и в этом круг вечности».

Кульмария Мукашева,

директор КГУ «Восточно-Казахстанская

областная детско-юношеская библиотека»

Управления культуры, архивов и документации ВКО

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В этом году вся страна готовится к масштабному и значимому событию – празднованию 175-летия со дня рождения великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Этой теме посвящена и статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке».

Как было отмечено в статье, Абай – личность мировой величины и его юбилей необходимо отметить на международном уровне. Именно произведения нашего прославленного земляка должны стать визитной карточкой государства. Ведь в них есть все – быт и традиции народа, миропознание, духовность.

Считаю, что каждый гражданин Казахстана должен принять активное участие в популяризации глубоких философских идей Абая Кунанбаева и в достойном праздновании юбилейной даты. Касым-Жомарт Кемелевич сделал особый акцент на том, что все предстоящие мероприятия проводятся с целью духовного обогащения общества в целом.

Слямбек Оразалин,

профессор ВКГУ им. С. Аманжолова