В «Карагайлы» за здоровьем

В рамках системы ОСМС пациенты могут пройти бесплатную реабилитацию в санатории «Карагайлы» в Семее.

С января этого года в санатории «Карагайлы» (ранее санаторий «Строитель») в условиях круглосуточного и дневного стационара начали функционировать реабилитационные койки. Третий этап реабилитации больных, перенесших инсульт, инфаркт, травмы и сложные операции, проводится здесь совершенно бесплатно при наличии направления от участкового врача. Если ранее услугу могли получать лишь пенсионеры и инвалиды, теперь восстановиться после тяжелой болезни могут пациенты всех возрастов, застрахованные в системе ОСМС.

Впрочем, о нововведении в сфере реабилитации знают немногие, а потому большинство пациентов после выписки из БСМП прекращают восстановительные процедуры. По мнению специалистов, это в корне неправильно. Ведь реа-

билитация – это процесс, направленный на восстановление утраченных функций организма человека. Именно на третьем, заключительном этапе они должны максимально восстановиться, чтобы человек мог вернуться к полноценной жизни.

Врачи городских больниц выехали в санаторий, где ознакомились с условиями, в которые направляют своих пациентов, и обсудили технические вопросы, возникающие при направлении больного на реабилитацию.

– В санатории «Карагайлы» на протяжении многих лет проводят реабилитацию больных, – отмечает главный терапевт отдела здравоохранения по Семею Татьяна Свитич. – На его территории отличные природные условия, они способствуют скорейшему восстановлению организма. Мы хотим напомнить, что реабилитация очень важна. Если больной полностью не восстановился, может случиться повторный рецидив, что приведёт к плачевным последствиям.

На сегодняшний день в санатории имеется 48 круглосуточных коек и 30 коек дневного стационара. Чтобы получить бесплатную реабилитацию в санатории, помимо направления врача пациенту необходимо иметь при себе удостоверение личности и страховку в системе ОСМС.

Флора Левина

Семей