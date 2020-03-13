В здоровом теле…

В регионе уделяют повышенное внимание развитию массового спорта в глубинке. В этом году в нескольких селах Восточного Казахстана начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

По информации руководителя Управления физической культуры и спорта ВКО Дениса Рыпакова, в прошлом году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» началась реализация четырех проектов: строительство двух плавательных бассейнов в селах Урджар и Курчум, а также физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Кокпекты и поселке Актогай.

– В этом году приступим к строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Маркаколь, Калжыр, Улкен Нарын, Катон-Карагай, Маканчи, Бородулиха. В 2021 году начнем возведение ФОК в селе Тугыл, – сказал Денис Рыпаков. – Кроме того, по поручению акима области будет отремонтирован ипподром в селе Акжар. В целом, по состоянию на январь 2020 года в Восточном Казахстане функционирует 3231 спортивное сооружение.

Также Управлением совместно с Ассамблеей народа Казахстана ВКО разработан проект «Ауылда жаз». В рамках которого именитые спортсмены области будут выезжать в села и проводить там сборы, соревнования, а также обучать местных тренеров, чтобы занятия спортом проводились на постоянной основе.

В прошлом году в регионе провели более 3,8 тысячи спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 450 тысяч человек. Особой популярностью пользуются мероприятия как раз таки с привлечением известных спортсменов, в их числе Ольга Рыпакова, Юлия Галышева, Айбек Нугымаров и другие.

– Глядя на них, юные ребята повышают свой интерес к спорту. Эффект есть, поток участников увеличивается. Будем продолжать работу в этом направлении, – подчеркнул Денис Рыпаков.

Отметим, на данный момент физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в области проводят 3,8 тысячи штатных работников, в том числе 1,7 тысячи человек на селе. Общее количество тренеров по видам спорта в Детско-юношеской спортивной школе составляет 1158 человек, 427 из них работают в селах. В общеобразовательных школах трудятся 1,8 тысячи тренеров, 1,1 тысячи – в сельских школах.

Вместе с тем руководитель областного управления физической культуры и спорта рассказал о восточноказахстанских спортсменах, получивших лицензию на участие в Летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

– На сегодняшний день ее имеют Ольга Рыпакова (легкая атлетика) и Данияр Кайсанов (вольная борьба). Еще 15 спортсменов претендуют на участие в Олимпиаде, – отметил Денис Рыпаков. – Шансы есть у всех, отметить можно дзюдоистов Ерлана Серикжанова и Зере Бектас-кызы, тяжелоатлетов Дениса Уланова и Екатерину Быкову. Есть хорошая перспектива и у фехтовальщиков. Но спорт – есть спорт, будем надеяться и ждать результаты.

Гульжан Естаева

Дмитрий Франчук